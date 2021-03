Ayer Inés Arrimadas hizo un discurso honesto y moderado que hace que hoy me sienta, más que nunca, orgulloso de formar parte del equipo de Ciudadanos.

Hace ya 6 años que me sumé a este proyecto por convicción, porque siempre he pensado que este país necesita superar definitivamente la política de bandos y dejar de hablar de rojos y azules, algo que han alimentado los que, con la crispación, incrementan sus votos y por ende sus sillones de poder. Lo hice hastiado, hasta decir basta, de ver a los ciudadanos enfrentados en un Barça – Real Madrid eterno, por culpa de políticos cuyas ansias de poder están por encima del interés común.

Ciudadanos nació para tender puentes y hacer acuerdos entre los grandes partidos, para conseguir grandes consensos que garanticen que las leyes y reformas que necesita este país perduren en el tiempo creciendo como sociedad. Que no estemos viendo que, cada vez que cambia el color político del gobierno, se deshace el camino andado simple y llanamente porque no lo he hecho yo. Pero, sobre todo, el principal objetivo siempre ha sido, y es, dejar a un lado las políticas sectarias y radicales de los que se han posicionado en los extremos.

Inés, ha demostrado con creces que dirige el partido con el único objetivo de conseguir transparencia, consenso y buen gobierno. Ha tomado decisiones difíciles que, seguramente, no sean entendidas por muchos, pero con el único objetivo de conseguir tener un país mejor.

España se la juega en Madrid con unas elecciones que van, no de liberalismo o comunismo como las quiere llamar la señora Ayuso, o de batalla entre bandos, como el señor Iglesias desearía, sino de Centro o Extremos. Necesitamos que nuestro partido esté fuerte en Madrid para que los extremos no gobiernen con sus políticas sectarias. Si desaparecemos del tablero político, lamentablemente en España volverá la política de bandos, rojos contra azules, porque el PP no tendrá más remedio que gobernar con Vox y el PSOE con Podemos.

El centro siempre evita los extremos. Somos la única opción de que Madrid no se convierta en unos contra otros, en conseguir políticas de consenso y evitar los sectarismos a los que los populismos de izquierdas y derechas nos tienen acostumbrados.

Pido el voto de los madrileños para Ciudadanos porque sin nosotros, sí o sí, habrá rojos contra azules. Madrid tenía un gobierno estable, pero el capricho de la señora Ayuso nos ha llevado a la incertidumbre con 1.000 millones de ayudas que no llegarán a tiempo porque no se van a aprobar los presupuestos de la Comunidad y, además, despilfarrando 20 millones de euros en estas elecciones sin necesidad. Sólo por conseguir más poder.

Ciudadanos Alicante ya ha demostrado que cuando gobernamos los grandes asuntos de ciudad se consensuan y salen con gran apoyo institucional, tanto del PP como del PSOE. Nos hemos dedicado a conseguir consensos, convencidos de que es lo mejor para nuestra ciudad, en asuntos tan vitales, como los presupuestos municipales o el catálogo de protecciones de nuestro patrimonio que han sido aprobados ampliamente gracias a nosotros.

Si hemos cometido errores, pedimos disculpas, pero siempre tomaremos las decisiones por el bien común, nunca pensando en si ganamos o perdemos votos.

España necesita un partido de CENTRO LIBERAL que ayude a rebajar la tensión que evite la crispación y sobre las políticas radicales de los extremos.

Yo soy de Ciudadanos y seguiré defendiendo el Centro Liberal que ahora es más necesario que nunca en un país donde otros se empeñan en que seamos de un bando o de otro, o rojos o azules.