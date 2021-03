¡Qué razón tenía Groucho!

Según la sutileza de Groucho: «La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, realizar un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados». El cómico no pensaba en Díaz Ayuso cuando lo dijo, pero la irónica reflexión se ajusta bien a la presidenta madrileña en funciones. Antes de que presentaran contra ella dos mociones de censura, aprieta el botón y las neutraliza convocando elecciones anticipadas para el cuatro de mayo, día laborable. Necesita llamar la atención a toda costa. Haciendo el ridículo. Y obtiene votos gracias a su permanente temeridad.

Recibe el aliento del titiritero Miguel Ángel Rodríguez, jefe de su gabinete, y con el beneplácito de su ahora exsocio en la Comunidad de Madrid, Ciudadanos, montó desde el principio una trinchera contra Pedro Sánchez. Es la enfermiza obsesión de alguien que no sabe lo que hace ni lo que dice. Ayuso es la superguay de la clase que intenta destacar como sea. Lo consigue con sus «ayusadas» en continua sesión, parte de ese club de la comedia popular, provisto de caja B y otras maravillas, que ha dado gloriosos resultados con Rajoy, Cospedal y otros comediantes a los que se une esta persona penosamente graciosa.

Recuerden. «Madrid es España. Madrid es España dentro de España. ¿Madrid qué es, si no es España? No es de nadie porque es de todos». El hazmerreír mayor del reino tiene inocuidad por su nulo talento y es un peligro público a la vez por su talante. «Hablar de empleo basura es ofensivo para quien desea tener ese empleo basura», dijo en cierta ocasión. No hace falta añadir nada más sobre la precariedad y los que contribuyeron a generarla con sus reformas.

Siendo Carmena la alcaldesa de la villa y corte, Ayuso afirmó sobre los atascos: «Forman parte de la vida de Madrid. O formaban. Porque si sigue Podemos en el Ayuntamiento, no va a haber atascos». Así que ¡viva la contaminación! «No todos somos iguales ante la ley. El rey Juan Carlos no es como usted». Lleva razón. Vean la sucesión de escándalos que acumula su majestad el emérito. «Los hombres sufren más agresiones que nosotras», ha afirmado recientemente a propósito de la violencia machista. Casi nada. Y es que «algunas personas buscan ventaja por el hecho de ser mujer». ¿Qué pueden decir quienes sufren las consecuencias sociales y laborales por pertenecer a ese género? «El día de la mujer contagiada», dijo refiriéndose al 8M.

Así que en esas próximas elecciones los votantes deben elegir entre «socialismo o libertad». Mejor dicho, «comunismo o libertad». La de algunos frente a una mayoría que necesita oxígeno en un marco constitucional por encima de calificaciones baratas como las de Díaz Ayuso. Su torticera división consiste en «democracia liberal o liberticidas y tiranos». Y se queda tan feliz. «Cuando te llaman fascista es que lo estás haciendo bien», luego piensa que serlo es formidable.

A esta juerga política se une Pablo Iglesias, quien no se aferra al cargo, aunque fue elegido para un periodo de cuatro años en las urnas, y anuncia con bombo y platillos que dejará su vicepresidencia en el Gobierno de coalición cuando comience la campaña de las elecciones autonómicas, con la idea de ser más útil, al ser candidato, y de evitar la amenaza de un gobierno de ultraderecha con PP y Vox. Puede ocurrir lo contrario y su abandono de la política. Busca una candidatura de unidad con Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón.

Todo este estallido tuvo su arranque con la moción de censura de PSOE y Ciudadanos en la región murciana. Tres tránsfugas de Cs forman parte del Gobierno del PP y lo salvan con este tipo de prácticas fraudulentas y mafiosas que ponen en evidencia, por si fuera poco, la corrupción latente que asola la política de aquella región con el visto bueno de Casado y los suyos, el Partido Popular de las manos limpias, que compra los retales de Inés Arrimadas después de que Cs haya cumplido el papel que tenía más o menos por orden de la superioridad competente. Salvar los intereses de la derecha extrema que come en el mismo plato de la extrema derecha. ¡Qué razón tenía Groucho!