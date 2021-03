‘Mank’ y otras obras maestras de visión única

Las nominaciones a los Oscars están dominadas por Mank, por lo que puede hablarse de la sombra alargada de Ciudadano Kane. Acierto pleno, es una obra maestra. Por tanto, hay que verla solo una vez. Frente a los mentirosos que inflan el número de ocasiones en que han contemplado una gran película, la implacable crítica Pauline Kael impuso la doctrina de la visión única. Y dado que esparció a sus retoños por el universo mediático bajo el epígrafe de kaelettes, puede hablarse del criterio canónico.

Hartazgo no es la palabra adecuada, pero la esplendidez y longitud del metraje de Mank, hasta 131 minutos, invitan a la saturación. Lo cual obliga a una especial concentración durante la visión única. La película perfecta no existe, pero la reconstrucción de la manufactura del guion de Kane a cargo del dipsómano Herman J. Mankiewicz es tal vez la mayor aproximación lograda hasta ahora. Surge de la batuta de David Fincher, a quien la generación de las teleseries admira por House of Cards, y en quien los amantes del cine comercial aplaudimos The Game, cuando el director todavía no era reverenciado por los intelectuales siempre indolentes.

Nadie repetirá la experiencia del muy odioso Joker, ni del Mank empapado en alcohol y reproches. Los Oscars se le quedarán cortos a esta reivindicación de la tarea de los guionistas, que infringe además la norma de que las películas sobre los conflictos intestinos de Hollywood no imantan al éxito. Se proyecta en blanco y negro, para quienes todavía sufren una decepción mayúscula cuando la ficción no se ajusta a su interpretación polícroma de la realidad. La descripción con bisturí de la tristeza de los poderosos reclamaba la gama de grises.

La exigencia entomológica, o tal vez sea ontológica, pero en todo caso antológica, del director exacting hará el resto. Para quienes no se detienen en los aspectos visuales siempre vulgares, Mank contiene asimismo una reivindicación de la figura de William Randolph Hearst, más conocido como Citizen Kane. Al fin y al cabo, pagaba en su fantástico Xanadú las facturas de la cobardía de sus bufones. En el reparto, Gary Oldman se propaga a los rincones más recónditos de sus películas, nubla a sus compañeros hasta el punto de explicar la decepción de su choque cenital con Orson Welles en Mank. El enigma central sobre la autoría del guion de la película más comentada de la historia no queda resuelto, Kael firma un libro al respecto. Con todo, enhorabuena a quienes todavía no han visto la última obra

maestra, porque tienen por delante su única oportunidad.