Turismo de borrachera

Coincidiendo con el aniversario de aquel encierro que nos retuvo en casa 99 días, llegan imágenes a los informativos sobre la llegada de jóvenes franceses al aeropuerto de Barajas que vienen los fines de semana a Madrid a desbarrar como no lo pueden a hacer en su país. Les ponen la alcachofa y no se cortan: “Venimos a beber. A bailar. A las terrazas. A pasarlo bomba. Madrid es lo mejor”. Un consuelo: mejor estos que los vándalos que los que procedentes de varios países acudieron a Barcelona a las barricadas; lo mejor de cada casa.

Pero volviendo a los turistas jóvenes de borrachera, a los que vemos en los Telediarios haciendo la conga sin guardar las distancias de seguridad (a la mascarilla le perdieron el respeto hace mucho), cantando y bailando como si no hubiera un mañana, es inevitable acordarse de toda la que ha caído y de la que continúa cayendo.

Primero y principal, del eterno dilema entre salud y economía, la madre del cordero. Qué tendrá que ver la economía con estos saltimbanquis desbarrando en el callejón del Gato de Valle-Inclán pasado el toque de queda.

Y segundo, pero no menos importante, la sensación de impotencia que nos queda viendo el desaguisado. Todos hemos perdido a seres muy queridos en la pandemia o por efectos colaterales.

Todavía vivimos con medidas coercitivas chocantes. Un amigo de Caudete me pide que le envíe una compra que no puede venir a recoger mientras estos niños se desplazan a beber sin límite cuando les place. A mí me toman nota del teléfono cuando entro en el teatro con aforo reducido mientras estos zangolotinos hacen la conga, borrachos, a dos mil kilómetros de sus casas. Vivir para ver.