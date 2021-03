La economía de la salud o la salud de la economía

“Las estadísticas son espejismos con números en lugar de palmeras” Benjamín Prado.

Si de algo andamos saturados en estos extraños días que nos ha tocado vivir es de estadísticas con datos, con tendencias, curvas en ascenso o descenso, pendientes más o menos pronunciadas, como si de una ola se tratara, gráficos de barras o tartas de porcentajes y todo un conjunto de representaciones de agregados numéricos. Ha quedado palpable la importancia de esta rama de las matemáticas que resulta imprescindible para la toma de decisiones en los ámbitos sociales, económicos, académicos y también sobre la salud.

Para profundizar algo en datos poco conocidos y aplicando el criterio de oportunidad, no de oportunismo, ahora que llevamos en nuestro país varios trimestres convulsos con grandes caídas y otros de subidas en los datos del P.I.B. (medidor del crecimiento económico) puede ser interesante conocer cuál es el peso de la Sanidad Pública en la economía española, quizás esto permita avanzar más en la adopción de decisiones o al menos en la fijación de posturas u opiniones con mayor conocimiento de causa y abra el debate de hasta dónde queremos que llegue nuestra Sanidad.

Según los datos estadísticos del Banco de España, fuente de máxima fiabilidad, el gasto sanitario público consolidado es ligeramente superior a los 73.000 millones de euros/año, lo que equivale aproximadamente a un 6% del PIB, y supone una ratio de 1.600 euros por español al año. Este es el peso de la economía de la salud pública, a la que se agregará posteriormente la parte del sector privado sanitario.

De este dato general, es necesario descender el análisis para ver dónde van a parar esos 1.600 euros que cada español invertimos en la Sanidad Pública. Los profesionales del sistema público consumen salarialmente un 44% del gasto, esto se traduce en que cada uno de nosotros, con nuestros impuestos aportamos 700 euros al año para los salarios de los sanitarios de nuestro país. ¿Era eso lo que pensaba usted? Nuestros aplaudidos y homenajeados sanitarios que tanto están trabajando y exponiendo en estos días, son una pequeña parte del gasto público sanitario y sobre todo del conjunto de los gastos del sector Público. Reflexione por un momento sobre su aportación fiscal anual vía IRPF, que según estadísticas oficiales se aproxima a los 6.000 euros de media por contribuyente/año, o sobre otros ingresos al erario público con las diferentes figuras tributarias estatales o autonómicas, ¿tan solo 700 euros son para los profesionales sanitarios públicos que van a cuidar nuestra salud? ¿Y dónde va el resto? ¿Y que se considera más importante?

Otro dato que merece una reflexión es el relacionado con la Inversión material en la Sanidad Pública, que según los últimos datos asciende a 1.500 millones de euros anuales, escasamente un 2% del gasto sanitario público, es decir en términos de euros por habitante y año, tan solo 32 euros al año son para equipamiento médico, sanitario y hospitalario del sistema público, para los equipos de diagnóstico y para las instalaciones donde se presta el servicio. Sin profundizar, puede parecer un dato muy reducido, en especial por el ritmo de los avances médico-científicos y más si lo comparamos con otras inversiones públicas, quizás no tan necesarias, incluso superfluas o puramente electoralistas.

Si continuamos desgranando la estadística de gasto en la Sanidad Pública, puede ser interesante conocer qué parte del total de 73.000 millones se destina a atención hospitalaria, cuánto a atención primaria y también a salud pública, además de otros destinos, como los conciertos sanitarios. Entre otros gastos generales, los hospitales de la red pública adsorben el 60% del gasto, un 13% va a la atención primaria y tan solo un 1% se destina a salud pública. Quizás estos datos nos ayuden a entender mejor algunas situaciones como las que estamos viviendo en estos meses y también puedan marcar un camino de futuro para mejorar el equilibrio del sistema público sanitario. De los teóricos 1.600 euros/año por español, tan solo 200€ van a atención primaria y 15€ a los servicios de salud pública, que deben luchar contra enfermedades como la COVID19.

Esto es la evidencia de un desequilibrio del sistema que ha quedado claramente expuesta con la pandemia que asola nuestro país y que necesita medidas urgentes para corregir esta situación presupuestaria. Salvo que queramos volver a caer en los mismos errores de gestión. La salud pública y la atención primaria requieren importantes refuerzos financieros. Debe ser una prioridad, sin paliativos.

En lugar de entrar en batallas políticas espurias, porque no centramos los debates presupuestarios en situaciones más concretas sobre el destino de los fondos públicos, ¿Cuáles son las prioridades?, ¿qué prefieren los ciudadanos? ¿qué hay más importante que la salud? Es falsa la disyuntiva salud o economía, ambas son importantes, pero en este orden.

Otro dato curioso sobre la economía de la salud, es el debate sobre centralización vs descentralización de la gestión de la crisis sanitaria provocada por la Covid19. Con el modelo actual en nuestro país, con descentralización competencial reconocida en la Constitución, de los 73.000 millones totales de gasto sanitario público, 67.000 millones los deciden las Comunidades Autónomas, un 92% y la Administración Central (el Ministerio) dispone de unos 630 millones para Sanidad, no llega al 1%. Queda claro con estas cifras quién y cómo decide el uso de los recursos públicos para la Sanidad y Salud, aunque muchos ciudadanos no lo llegan a entender, las cifras son transparentes.

Añadimos un nuevo factor a la ecuación de la economía de la salud, el peso del sector privado sanitario en nuestro país. Todos conocemos la importante implantación de clínicas privadas de reconocido prestigio en muchas zonas geográficas, pero ¿cuál es su importancia económica y hasta donde llega el gasto sanitario privado? Los datos son que en último año con datos conocidos 2018, alcanzaron una facturación global de 32.000 millones de euros, este equivale a un 2,7% del PIB español, equivalente a 694 euros por español/año. Con este dato España está en gasto sanitario privado por encima de Francia (1,8% PIB), por encima de Italia(2,3%PIB) y de Alemania (1,8% PIB) y por supuesto más que Dinamarca o Suecia que están en el 1,6%.

En conjunto publico/privado los datos son que el peso del Sector sanitario se acerca al 10% del PIB nacional, con más de 110.000 millones de euros/año.

En definitiva, la salud de la economía, en estos momentos maltrecha, también pasa por cuidar la economía de la salud y sobre todo por priorizar sus recursos y equilibrar sus fuerzas frente a otras necesidades. Los datos estadísticos que se manejan con facilidad en este universo algorítmico, en el que vivimos, en si mismo no son más que frías agregaciones numéricas que poco dicen de la realidad de los ciudadanos y de su calidad de vida.

Defendía el premio Nobel de Economía, James M. Buchanan, en sus teorías sobre la “Public choice”, la Elección Pública: “la necesidad de estudiar con los métodos y las herramientas económicas aquellas decisiones públicas que afectan más a los individuos y que detrás que cada decisión política presupuestaria o económica siempre debemos ver a los ciudadanos que van a recibir esos bienes o servicios públicos”, como ejemplo los datos de sanidad y salud pública. Esto lleva a una doble pregunta final, ¿con qué criterios se toman las decisiones presupuestarias, especialmente en el campo de la Sanidad y Salud pública y cuáles son las prioridades en términos de externalidades para los ciudadanos y la sociedad en conjunto?