Enredados y aburridos

PSOE y PP o PP y PSOE, que tanto montan, montan tanto, han iniciado esta semana una de esas batallas en Elche en la que la sangre no llegará al río y que tiene a dos asesores, uno por cada partido, aunque de distintas administraciones, como protagonistas. Es más que probable que no se hayan enterado porque no sigan ni a unos ni a otros en las redes sociales, y les entiendo, pero los medios vamos locos por el interés que han puesto no solo para que nos hagamos eco de las irregularidades sino para lograr que dos asociaciones de periodistas le metan el dedo en el ojo al otro. Les cuento, el PP ha acusado al PSOE de crear perfiles falsos en las redes sociales para que los seguidores cliquen en el me gusta y difundan todo aquello que se menee de un edil socialista: que si anuncia, que si visita, que si recibe, que si planifica... El PP asegura que eso es hacer trampas porque esos perfiles serían de falsos medios de comunicación creados para este fin. El PSOE, en un primer momento, restó importancia al asunto; principalmente, porque todo lo que diga, haga, denuncie, critique y objete el PP le parece una tontería, carece de la menor credibilidad y es motivo hasta de enfado que le pregunten por estas cosas de los de Ruz. Eso sí, no aclaró si estaban detrás de esos perfiles en los que casualmente se da a los likes casi a las mismas horas y a unos detrás de otros. El tema hubiera quedado ahí, en la duda, si horas más tarde un asesor del PSOE no hubiera acusado en esas mismas redes a un particular de estar haciéndolo pero para el PP. El señalado, horas más tarde, pidió airadas explicaciones al socialista porque éste, en su afán de demostrar que todos son iguales, había colgado una captura de pantalla con el perfil de esa persona a modo de prueba. Y dejo ahí la historia que, si les interesa, pueden buscarla, aunque igual se arrepienten.