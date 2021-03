Los gobernantes no aceptan dimisiones, las ejecutan. Al día siguiente de recibir un sonoro bofetón de Pablo Iglesias con la dimisión del vicepresidente a la ligera, Pedro killer Sánchez no pone la otra mejilla, sino que devuelve la bofetada degradando a Yolanda Díaz antes de estrenarla, de segunda a tercera vicepresidenta. Del desquite inmediato se extraen tres consecuencias. La primera establece que el presidente no perdona que su socio le arruinara la cumbre azañista con Júpiter Macron, donde quedó tan noqueado por el golpe inicial que admitió que la vicepresidencia en cuestión es propiedad exclusiva de Podemos. En días venideros florecerá la quincalla sobre las disputas en el seno del primer Gobierno de coalición.