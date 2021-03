-Esto…

- ¿Qué? - preguntó su mujer volviendo la cabeza.

Pero “esto”, nada, porque el hombre ya estaba muerto sin remedio. Un segundo, quizá dos. Todo el mundo, en su familia, se ha enterado de su fallecimiento, todos menos él: no le dio tiempo. No saber que te has muerto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, aunque ahora mismo no encuentro los inconvenientes.

Queríamos demostrar que no hay nada imposible. Si todo lo que ocurre puede haber ocurrido, no hay nada que no pueda ocurrir. ¿La levitación? Una tontería comparada con la respiración aerobia, incluso con la anaerobia. ¿La telepatía? Un juego de niños. ¿La adivinación del pensamiento? Un entretenimiento de tarde de domingo. ¿La bomba atómica? Pregúntenles a los habitantes de Hiroshima y Nagasaki.

¿Y los marcianos?

Los marcianos son más fáciles de hacer que un crucigrama barato. Pásmense ustedes ante esto: no hay nada que se nos ocurra, incluso que no se nos ocurra, incapaz de acontecer. Solo hay que darle tiempo.