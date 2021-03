Listos del mundo

Los listos tienen la habilidad de producir tontos a su alrededor. Es un principio físico sobre el que el mismísimo Einstein meditó sin encontrar solución aparente. Los listos, en general, siempre creen serlo, aunque sean tontos de remate. Pero de momento, su cosmovisión nos convierte en idiotas a los demás.

No hay nada tan patético como una guerra de listos porque demuestra, aunque no hiciera falta, cuán axiomático es lo que dice la frase anterior. En Murcia acabamos de presenciar una y creo que no merece más comentarios. El argumento fácil de que la política está llena de ellos no describe con precisión la realidad: la política solo refleja, en porcentaje, el creciente número de listos en el mundo. El listo es ágil y liviano como una ardilla. Le vale con cualquier principio indemostrable. Qué pena que la inteligencia, tan paquidérmica, dude tanto de sí misma y necesite meter los dedos en tantas llagas.