Negociar deprisa y mal

Alguna vez se ha publicado que a los alicantinos nos quitaron el monte Benacantil en nuestras propias narices. El hecho, aunque llegó a publicarse en prensa, no tuvo mas trascendencia. Fue en los años 60 del siglo pasado en plena vigencia de la dictadura. El hecho se publicitó en el tablón municipal, pero no había nadie para impugnarlo. Así, los alicantinos no saben que dejaron de ser dueños del Benacantil y del Castillo de Santa Bárbara, cuando un jurídico del ejército lo inscribió a nombre del Ministerio del Ejército todo en base al artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946. No en vano Alicante había sido desde el siglo XIX, una plaza fuerte y puerto comercial muy importante en el Mediterráneo. Para no pisar el terreno, y el callo, de algún vecino la delimitación se quedó algunos metros por detrás de las edificaciones mas próximas al monte, en Virgen del Socorro, del Raval Roig, y de Santa Cruz. El Benacantil no volvió a ser patrimonio de los alicantinos hasta la democracia, siendo alcalde el exalcalde García Romeu nombrado, interinamente, por Adolfo Suárez. Él es quien negoció antes de las primeras municipales el levantamiento del carácter de fortaleza militar del castillo y su devolución a la ciudad. El artículo hipotecario citado fue renovado por José Mª Aznar en 1998, y prolongaba para la Iglesia Católica el derecho a inmatricular -inscribir por primera vez en el registro de la propiedad- sus bienes con su simple declaración, hasta la Ley de 13/2015 que lo ha anulado, entre otras cosas por inconstitucional. A mitad de febrero, a petición de los Diputados la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, envío a las Cortes un estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica en ese periodo con objeto de que las instituciones o personas afectadas puedan reclamar la titularidad del dominio de los mismos, si fuera el caso. En Alicante, los únicos tres bienes que aparecen son la Concatedral, la parroquia de Villafranqueza, y la ermita del Moralet. Claro que en Córdoba está la Mezquita.