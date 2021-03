Receta de siempre para el tiempo sin vacuna

Ya se ha citado aquí otra vez lo que para Pessoa era el entusiasmo: una grosería. Añadía que la expresión del entusiasmo era “una violación de los derechos de nuestra insinceridad”. Luego Cesare Pavese escribiría que “el profesionalismo del entusiasmo es la más nauseabunda de las insinceridades”. Sin embargo, ambos hablaban de la exteriorización del entusiasmo, no de experimentarlo, pues aunque fueran espíritus sacudidos hasta el fin por la melancolía (Pessoa se ahogaba en alcohol y Pavese se dio muerte con somníferos), uno y otro habrán disfrutado con la potente endorfina que liberan el hallazgo y la creación, para la que no hay palabra más justa que entusiasmo. En tiempos del cólera no es fácil el entusiasmo, pero cuando se alcanza –naturaleza, arte, amor, son sus vías de entrada– se acumula en el cuerpo, dejando un capital permanente. Solo me permito hacer proselitismo de ese credo.