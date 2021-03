En Macondo huele a primavera

Me horrorizan las flores de plástico, como las cabezas de animales disecadas. Expuestas con mirada atónita lo que les reste de muerte. Su muerte sobrevivirá a las nuestras. Me horrorizan aún más las flores de plástico en los nichos que son lo mismo que decir que ahí te quedas, no sé cuándo podré volver. Me gustan las señoras armadas de paño y cristasol encaramadas a una escalera. Eso sí que es amor de veras. Me ponen triste las flores siemprevivas, preservadas en una cúpula de cristal de la mano homicida del hombre. No sé si será siempre o casivivir, pero, ¿valdrá la pena, tan solas? Tampoco me gustan las rosas teñidas de azul o de negro. Déjenlas ser rosas, caramba. Todo lo que conozco y es perfecto, lo es por naturaleza. O si acaso está en los libros que huelen a mar y pescado; a amar y pecado; a ensaimada y jazmín. Para cuando leí que si hay un libro que te gustaría leer y no está escrito, deberías sentarte tú a escribirlo yo ya escribía. Así que no lo hice por seguir el consejo, pero quizá lo hubiera hecho. Lo que sucedió es que me sentí menos rara, que me sentí comprendida. Como cuando te reconoces en un libro y gritas ‘¡Eso era!’ como Arquímedes alguna vez gritó ‘¡Eureka!’ al descubrir de lo que era capaz su cuerpo serrano a remojo en una bañera. Hay veces en que un grito -o un gemido, o un llanto- lo explica todo. O casi. Otras en que es más fácil explicar un olor o un personaje que un motivo y yo escribía porque no podía no hacerlo. Exactamente lo mismo por lo que leía.

Me gustan los dormitorios que dan al este, con las ventanas abiertas de par en par y reconocer en el albor que son las 6, que son las 7 pero aún puedo quedarme un poco más si me da la gana. Eso de día. De noche me gustan las tormentas eléctricas. Apago la luz, me recuesto y miro. Puestos a apostar apostaré que el este es el punto cardinal donde nace la primavera. Será porque ahora que lo pienso los pájaros suenan siempre primero en esa ventana. Pero desde este ventanuco orientado al este de ahora, lo único que brotan son las nubes entre las claraboyas de las buhardillas a dos aguas. Y lo más parecido a flores son el cilantro y la albahaca que comparten barandilla con el cubo de fregar. Dirá el calendario que la primavera del 2020 duró 92 días y yo les garantizo que no. No en la ciudad. O duró pero fue otra cosa, que lo que yo llamo primavera va ligado a lo silvestre. Aquí llega como mucho el buen tiempo, el cambiarte de acera buscando sombras, las alergias a las gramíneas o la evidencia de que el lugar más fecundo para los pensamientos no son las cabezas sino las rotondas.

En la Torre de Babel hay toda una planta que habla del lenguaje de las flores. Que no son lo mismo una docena de rosas rojas que una corona de lirios. Otra donde se explica que las plantas crecen más si les hablas. Yo no lo sé. Quizá es solo un buen motivo para sentarte en un banco del parque sin pasar por loco y vaciarte entero de miedos y preguntas. Y es que a veces, sin necesidad de deshojar margaritas, la respuesta está en las flores. Cantaba Sabina que en Macondo comprendió que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver… Pero yo vuelvo.