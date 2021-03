El salto tecnológico

¿Será la década que acabamos de estrenar una reedición de los felices años veinte del pasado siglo? Condiciones hay para pensar así; no en España, de entrada, pero sí en el resto del mundo desarrollado. Para empezar, el enorme flujo de dinero barato ha inundado los mercados y difícilmente dejará de hacerlo de un modo drástico en los próximos años: se puede acceder a un crédito a bajo interés y se dan unos enormes niveles de liquidez que esperan ser movilizados en forma de inversión y de consumo. Tampoco se prevén grandes dosis de austeridad en el diseño de las políticas públicas; al menos mientras la inflación no arranque a buen ritmo, ya que el consenso actual sugiere que el hiperendeudamiento global sólo puede atenuarse con un shock inflacionario. Como en una famosa viñeta del New Yorker que se popularizó durante el crac de 2008, a una burbuja debe sucederle otra para que la economía no colapse. Más inflación, más PIB, más empleo, a la espera de que, en algún momento, en los próximos años, también rebrote el auténtico tronco del crecimiento que es la productividad. Y, de hacer caso a algunos analistas estadounidenses, este momento podría no estar lejos.