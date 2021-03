Gordo y con insomnio

Cuando el humor sigue siendo misógino y una ofensa a la mitad de la población (como mínimo) en esa búsqueda de la complicidad "machista" que nos retrata a las mujeres como frígidas o putas y que describe momentos divertidos basados en machirulos potentosos, y en histéricas mujeres, bajo el prisma de los barómetros sexuales que continúan potenciando discriminación, desigualdad, abuso, violaciones pagadas, y un país en el que no quiero vivir...

Si fuera hombre, reclamaría de manera aún más tajante y contundente, y como madre me siento muy satisfecha de saber que a mis hijos lógicamente, no les produce ninguna carcajada. A mí además me duele porque lo estoy viendo en mi televisión, en la de todos, en la pública.

Soy segoviana, pero tengo amigos en Andalucía y desde luego me parece que poco favor hacen a esa tierra con seguirla representando a través de sus topicazos, me consta que existe otra que no necesita negar su acento para reivindicar su identidad basada en el chiste fácil, que a mí sí me ofende. Por supuesto, no pido la dimisión del presentador, ni la cárcel para sus "graciosos" como hacen algunos cuando siente que rozan a sus dioses (por fortuna el mío es sólido), aunque confiese que no logro comprender que lo llamen espectáculo, y mucho menos arte. Será ignorancia mía, a pesar de haber hecho muchas presentaciones en diferentes escenarios de España con grandes humoristas, hubo una temporada que el teléfono de Miguel Gila y mi neceser compartían camerino, y aunque no fuera muy fans de todos ellos, sí reconozco que mirar atrás en esta materia no nos hace avanzar, y respeto a los profesionales que tienen la no fácil misión de buscarnos las cosquillas, pero continuar riendo la gracia a quienes nos hablan de que "su mujer no le sirve para su virilidad", o cuestiones similares desde TVE en 2021 es para hacérselo ver. No sé cómo nos sorprende que escuchásemos comentarios de ese nivel en los audios escapados de la gala de los Goya, es la consecuencia de lo mismo, y por ello se normaliza y hasta que llegó la pandemia se rentabilizaban "despedidas de solteros" en los lugares en los que nuestro país continúa permitiendo "la violación pagada". De hecho siguen abiertos. Y hay quien habla de regular y son capaces de dormir.

No exagero y no es diferente, sembramos patriarcado y lo recogemos en todos los campos de nuestra sociedad. Es cierto que la tv se puede apagar o cambiar de canal, lo que no pueden nuestras mujeres maltratadas, ni sus criaturas es elegir quien aplica la ley que las defienda y no estoy "mezclando churras con merinas", todo nos lleva a la misma barbaridad, y es que nacer y ser mujer en España continúa siendo una carrera de obstáculos añadidos muy complejos de saltarnos, y por supuesto también para los hombres que se escapen de esa manada de muchos y de algunas. La de "Manresa" seguirá en libertad pese a la condena por violar a una niña. Es la segunda vez que la audiencia de Barcelona se lo permite (hasta que sea firme la sentencia). ¿A quién le importa la niña?

Hace unos días era una cantante quien afirmaba que le gustaban los piropos, y que las feministas "odiábamos a los hombres". A mí me gustaría añadir que lo relacionado con "mi cuerpo" quiero decidirlo yo, porque el ser XX no me obliga a soportar que el XY tenga el poder para describirme o agredirme. ¡El “guapa” y el “buena”! me lo digo yo, o a quien también se lo diga yo. Y lo del "odio" por feminista, me da bastante pereza explicarlo, le diré que "solo a los malos". Por si recuerda alguno de sus discos.

¿No hay asignatura de educación en los nuevos planes de estudio? En los míos era obvio que no como hubiera deseado, aquel "hilar, parir y llorar" en respuesta a lo que era casar, hoy tiene otras formas, es cierto. Pero estamos en el mismo fondo. Y según algunos pactos políticos no parece que la cosa mejore, aunque tengan rostro de mujer.

Lo de "gordo y con insomnio" es parte de la grosería del chiste en ese especial de Dani Rovira al humor, si fuera tan gracioso como su invitado Comandante Lara y Cía... sin duda le respondería regalándole "un espejo”.