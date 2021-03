Una niña se ahoga en la Europa del naufragio

En los últimos meses se han detectado más llegadas de mujeres y niños, muchos no acompañados. La crisis socio-económica que ha generado la pandemia junto a la crisis climática va a generar mayores movimientos migratorios, a lo que se suma los crecientes conflictos y la convulsión política en Oriente Medio y el Norte de África. Hay millones de madres, que en una situación de desesperación entregan todos sus ahorros a las mafias para tratar de buscar no un futuro mejor sino, al menos, un futuro para sus hijos. Estas mujeres, niños y niñas son además víctimas de violaciones y captados por redes de trata en su tránsito.

Obviamente los sistemas de control, en los que se gastan miles de millones de euros, no están funcionando, ni van a funcionar, según los profesionales e investigadores de todo el mundo que estudian los procesos migratorios. Las migraciones son procesos naturales inherentes a la naturaleza humana: no se pueden parar. Ahora bien, sí se pueden gestionar. Y pareciera que nosotros y nosotras, como ciudadanía, no pudiéramos hacer nada ante esta situación. Pero creo que sí podemos.

Para empezar a través de nuestro voto e incidencia política. Cuando la ciudadanía reclama la política debe responder. En muchos casos, las migraciones forzosas son una respuesta a problemas a los que Europa contribuye, como los conflictos agravados por el comercio de armas y la competencia por los recursos naturales, las relaciones macroeconómicas injustas y el cambio climático. Por ello, abordar las causas fundamentales de las migraciones forzosas debería significar que la Unión Europea examinara las repercusiones de sus políticas en la capacidad de los países para implementar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las diferentes políticas europeas, como la cooperación para el desarrollo, seguridad, comercio, agricultura, empleo, energía, cambio climático, no deben tratarse de forma aislada. Lo que la política de cooperación al desarrollo europea da por un lado las políticas de protección agraria te lo quitan por el otro, por poner un ejemplo. Para superar el aislamiento de los diferentes instrumentos de política hay que adoptar un enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Existen numerosas organizaciones internacionales como OIM, ACNUR, Amnistía Internacional o españolas como Fundación CEPAIM, CEAR y muchísimas otras que podemos apoyar de diferentes maneras para que continúen haciendo incidencia política en busca de esta coherencia, además de estar ayudando desde el terreno.

Pero, sobre todo, es fundamental unir nuestra voz para construir un nuevo relato donde la diversidad sea un valor en una Europa multicultural. En nuestras mesas, en nuestras casas, en nuestras empresas, colegios y barrios, a viva voz o a golpe de click. Porque mientras ponemos todos los esfuerzos en proteger nuestras fronteras están construyéndose enormes muros y fronteras mucho más peligrosas que son los relatos de odio y xenofobia. Micro-relatos que se extienden como un virus y se alimentan de los bulos, las fake news y los estereotipos.

Muchos informes, como el elaborado el año pasado por el Defensor del Pueblo, muestran el valor positivo de la inmigración para el crecimiento económico de España y también para la resolución del grave reto demográfico al que nos enfrentamos. La inmigración constituye un elemento de reemplazo demográfico para una población envejecida y compensa el declive de la fuerza laboral.

En definitiva, todos y todas podemos contribuir a que el virus de la discriminación y el miedo a las diferencias, que sitúa a los inmigrantes como la causa de los retos que tenemos como sociedad, no se disperse. Porque no hay un nosotros frente a ellos. Necesitamos construir convivencia y relaciones interculturales para construir comunicación para la cohesión social.

Mientras escribo estas líneas pienso que quizás este ejercicio de remover conciencias sea muy demagógico, porque la solución no es fácil, y tampoco podemos dejarla en manos de los políticos. Todos debemos aportar para buscar soluciones conjuntas. Y mientras escribo estas líneas veo también en los medios que un avión de Salvamento Marítimo comunica que ha localizado otra patera a 140 kilómetros al sur de Gran Canaria. El barco de rescate aún tardará tres horas en llegar hasta ellos. Quizás sea demasiado tarde para salvar sus vidas. Pero estamos a tiempo de salvar otras.