Más solos que la una

Pocas veces el Ayuntamiento de Elche se había dado las prisas que se ha dado este mes para cubrir los restos arqueológicos y retirar la valla del Mercado. La misma Conselleria de Cultura, que había puesto a los rectores municipales como hoja de perejil por solicitarlo en diciembre de 2019 sin contar con la concesionaria, ha accedido este mes porque el equipo de gobierno le ha dicho que el expediente está resuelto, aunque siga siendo Aparcisa quien gestione a día de hoy el mercado provisional. Quizá las ansias municipales por esta cubrición respondían al temor de que la empresa, como ya hiciera hace algo más de un año, se plantara ante la Dirección General de Patrimonio para advertirle de que dar autorización sobre unas catas, sin conocimiento del promotor, es cuanto menos irregular.

No, la mercantil no ha movido ni un dedo para frenar la cubrición porque ya no piensa en construir ese nuevo mercado con aparcamiento subterráneo, sólo piensa en percibir unos gastos y una indemnización. ¿Cuál es la cifra? Se desconoce, aunque diversas fuentes aseguran que se ha realizado una inversión superior a los dos millones de euros y queda por ver la reclamación que añaden por lucro cesante.

La táctica jurídica que ha adoptado es la de estar dispuesta a acatar una rescisión con base a los artículos 269 y 271 de la Ley de Contratos del Sector Público. Así se lo hizo saber en octubre al Ayuntamiento en un documento en el que, por un lado, le expresaba su oposición al expediente de resolución para, por el otro, solicitárselo en el mismo escrito (sí, han leído bien), «de acuerdo con la causa establecida en el artículo 269.1», decía, añadiendo que solicitaba una indemnización «de acuerdo con lo previsto en el artículo 271.1 y 3» de dicho cuerpo legal. El primero de estos artículos se refiere a la imposibilidad de la explotación de la obra pública como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración concedente con posterioridad al contrato, lo que se produce en este asunto. Mientras que el segundo se refiere a supuestos de resolución por causa imputable a la Administración y que obliga a esta a abonar el importe de las inversiones realizadas «atendiendo a su grado de amortización», dice la ley, instando a la Administración concedente a indemnizar por los daños y perjuicios y, para determinar la cuantía, «se tendrá en cuenta beneficios futuros».

Esta situación deja a los placeros más solos que la una porque, si aún no lo tienen claro, el mercado que les prometieron nunca verá la luz y Aparcisa ha comenzado a replegar velas y solo va a luchar ya por cobrar e irse cuanto antes porque tampoco la imagen que ha dado ha sido la más ideal en una empresa que trabaja con las administraciones.

Y hay que ver lo tiesas que se las han tenido los vendedores con el equipo de gobierno a cuenta de este asunto. Y no teniendo una posición fácil ya que defender están ahora obligados a sentarse a escuchar a la persona a la que siempre verán como la principal culpable del fracaso de su proyecto: al alcalde, Carlos González, al que tanto han denostado en público. Están muy solos para poder plantar cara a cualquier decisión, no cuentan ya con la empresa, que no va a litigar más que por sus propios intereses ni las catas que están casi tan enterradas como sus propias esperanzas.