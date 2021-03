Las ventajas de la productividad máxima

Muchas personas querrían tener más y mejores resultados al terminar su jornada de trabajo, al finalizar la semana, o en el análisis de final de mes para valorar lo que han hecho, o dejado de hacer, así como las cosas pendientes. El problema o la ventaja, según se le quiera mirar, es que para obtener resultados buenos hay que poner los medios a tu alcance para ello, tener disposición de conseguirlo, actitud y aptitud. Pero lo más importante es estar en condiciones de rendir al 150% de la capacidad de cada uno. Lo que se dice “vivir al límite” de lo máximo que pueda dar cada uno.

Las empresas de gestión de recursos humanos saben mucho de esto, y conocen en una conversación con una persona quién es apto para desempeñar un trabajo concreto y puede servirle a una empresa para formar el grupo de aquellos que están buscando para desempeñar una actividad. Es una regla de evidencia que aquellas empresas que puedan llevar a cabo en su proceso de selección el mayor número de personas que puedan rendir al máximo, y por encima de ese máximo cuando sea necesario, serán las más productivas. Y las organizaciones que menor número de personas tengan de estas características las que con mayor dificultad mejorarán, y con amplias posibilidades de ir empeorando si sus peones no tienen estas características, o no tienen empleados que tengan este perfil. Pero esto pasa lo mismo en la Administración Pública y en los despachos de profesiones liberales, porque la productividad no es patrimonio exclusivo de una empresa, sino que debe ser objetivo de cualquier tipo de organización, porque ser resultadista no es un defecto, sino una virtud.

La puesta de miras dirigida a la obtención de buenos resultados en la actividad profesional de cada uno es, y debe ser, un objetivo diseñado desde la estructura de cualquier organización. Pero, para llevarlo a cabo, el proceso de selección de quienes integran la organización debe ser cuidadoso y dirigido a los que cumplan el perfil de ser capaces de alcanzar el máximo rendimiento, y tengan la preparación y capacidad suficiente para saber cómo hacer mejor cada día a la organización para la que trabajan.

Quien trabaja en un grupo debe enfocar su actividad como si la organización para la que trabaja sea suya. Como sin los rendimientos que se obtienen cada mes fueran para él. Y quien trabaja para sí mismo en un despacho profesional, o en la Administración Pública, debe enfocar sus objetivos personales desde el punto de vista de alcanzar el máximo rendimiento personal cada día sin mirar el tiempo que en ello invierte.

Respecto a cuáles pueden ser las características para adoptar una posición de productividad es preciso tener la decisión para ello, aunque algunos expertos señalan que no es preciso intentarlo, ya que quien tiene esa actitud no tiene ni que buscar ser productivo, porque le sale sola esa conducta resultadista. Además, debe gustarte lo que haces, porque difícilmente se puede ser productivo en la actividad laboral de cada uno si no le gusta lo que hace y lo toma como una obligación. Porque en ese caso la productividad no llegará nunca, porque por mucho que se esfuerce, ni la calidad, ni los resultados se alcanzarán, por cuanto llegará un momento en que se cansará de un esfuerzo por hacer algo que no le llena, o que no puede llevar a cabo con las exigencias que se requieren por no tener la característica de la aptitud, ni la capacidad de la actitud para ello.

Por todo ello, las sociedades, los grupos, las empresas, las personas que trabajan individualmente y las organizaciones son capaces de mejorar en sus rendimientos si las personas que las integran adoptan el espíritu de obtención máxima de resultados con el tiempo máximo en que pueden llevar a cabo sus actividades cada día, cada semana y cada mes. Y cuantas más personas tengan estas características y adopten esta actitud más rápido avanzarán en la consecución de sus resultados y sus fines. Pero cuando más personas tengan que implanten todo lo opuesto, más rápido, también, llevarán al fracaso al lugar donde trabajan y a su sociedad.