Expertos comprometidos

Junto a Sánchez o Casado aparecen en pantalla las siglas de sus partidos respectivos. Es una muestra de respeto al espectador, una matización del discurso no solo con visos de propaganda. Esta misma precisión superflua se produce cuando Zidane o Koeman disertan tras el partido. El escudo adjunto del club no indica que mientan, solo que están actuando. Frente a estas precisiones casi innecesarias, el ejército de expertos médicos que ha copado las pantallas no efectúa ninguna precisión sobre sus vínculos.