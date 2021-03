Los menores son el futuro, es muy común que se diga y se escriba que los menores son el futuro. Obvio, inevitable, ley de vida como dicen algunas personas resignándose. En Estados Unidos en 1874 una niña era muy maltratada por sus padres (no se exige ningún masters para tener descendencia), una vecina denunció este maltrato pero la justicia no intervino porque carecía de legislación por un asunto como este. La denunciante apeló a la Asociación Protectora de Animales, que si estaban protegidos. La justicia intervino entonces, los padres perdieron la patria potestad. No debería asombrar, en la Roma imperial, en el mundo visigodo y en otros, los menores eran propiedad de los tutores, inclusive podían legalmente eliminarlos. Algo que el siglo XXI, sectores muy conservadores, anclado en un pasado muy obscuro pueden pretender que a sus hijos no se les hable de la teoría de la evolución, científicamente cierta de Darwin, su misma esposa, muy devota, se horrorizó. Una señora de la alta sociedad británica ante lo posibilidad de que los humanos descendemos de los monos, susurró que al menos que no trascienda.

En 1959 las Naciones Unidas se pronunciaron en favor de los Derechos del Niño, y en 1989 se ampliaron estos derechos, enriqueciendo la Declaración de 1959. Muchos menores no están protegidos en el mundo: muchos mueren de hambre, carecen de vacunas, son víctimas de maltrato y de abusos sexuales, muchas veces cometidos por familiares y amigos de la familia, también suceden en el mundo religioso, especialmente católico que en algunos casos han tenido que pagar cuantiosas indemnizaciones.

¿Los menores son el futuro?, ¿a qué futuro nos referimos? La sociedad, los estados, deben hacer un balance antes del relevo. No es suficiente que posiblemente se pueda disponer de una vacuna ante el coronavirus. Vivirán amenazados por una crisis climática, es parte de la herencia que recibirán, y a esa herencia no se podrá renunciar. Es una responsabilidad tener descendencia, pero hoy más que nunca.