Sororidad: significado y sentido

Lógico, que en el universo expansivo de lo femenino surjan palabras en las que asentar nuevos modos, como es el caso de “sororidad”. Sería el contrario de “estar a la greña”, que el tradicionalismo masculino imputa a las mujeres. Una especie de solidaridad de base de colectivo marginado (como los afroamericanos de USA se llaman hermanos). En mi opinión, andar unos y unas contra otras y otros está en el código de barras del gran depredador que somos y no tiene arreglo si no muta de una vez el código. Así que vale sororidad, vale, está bien que la haya, pero sabiendo que al final se trata de un mecanismo benévolo para reforzar la colegiación de un grupo social que lucha por emanciparse y con toda legitimidad aspira a ocupar espacios que durante milenios le han sido ajenos. No solo importa, en una palabra, que nace, saber qué significa, sino cuál es el sentido de su vida.