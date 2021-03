Al pie del cañón

Todos conocemos a alguien que no escucha. Es esa persona que te llama por teléfono y no para de hablar sin que le importe demasiado lo que nosotros tenemos que contarle. Puedes decirle que el mundo ha sido abducido por marcianos que él, o ella, seguirá a lo suyo. Tienen un discurso único, el que empieza y acaba en el yo. Muchos políticos son así. Hacen declaraciones, hablan, gesticulan, vociferan y no se paran a escuchar lo que nosotros tenemos que decir. Cualquiera que haya hecho un curso o, más fácil todavía, haya consultado un artículo sobre marketing, innovación o emprendimiento habrá leído la expresión de “poner al usuario en el centro”, que, en resumen, significa que solo si colocamos a la persona en el foco de nuestras decisiones, si escuchamos cuáles son sus necesidades, podremos aportarle soluciones valiosas. Esta evidencia brilla por su ausencia en gran parte de la gestión pública.