Las manos del Domingo de Ramos

Ha sido costumbre de lustros que, en la fecha de hoy, Domingo de Ramos, este diario acogiera mi peculiar pregón, levemente heterodoxo, sobre la celebración pasionaria. Hoy no puedo recordarlo sin nostalgia. La pandemia secuestra cosas estimadas, y deja la tristeza de no poder celebrar lo que participa de la rutina y el acontecimiento. Porque precisamente eso son las buenas fiestas, que quieren ser iguales a como siempre fueron para poder mostrar mejoras e invenciones. Por supuesto, no siempre lo pasado fue bueno ni lo innovado merece el aplauso. La covid también nos lo recuerda: el sistema de equilibrios que es el quehacer del día a día se quiebra con violencia y es inútil pedir mesura a los que reciben el tiro de la desgracia. En tiempos de máxima iluminación, de transparencia que quiebra los misterios -para bien y para mal-, la invisibilidad del ataque es lo más difícil de integrar. En tiempos de poca broma se me permitirá, al menos, que exprese mi deseo de que este año caiga mucha agua en los días santos: por ver si una improbable magia compensatoria permite salir a penitentes e impenitentes encapuchados el año que viene, bajo una luna más limpia que nunca

Y la vida sigue. Y, en cierto modo, hay más vida que antes, porque infinidad de pedacitos del puzzle de la existencia se activan, porque el abordaje laico de la epidemia arroja preguntas a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada y a la política, donde antes funcionaba la respuesta del pecado y la necesidad de la penitencia. Pero la laicidad no asegura en todo caso la racionalidad. Nos hiere la cuña del sentimentalismo perverso o del voluntarismo desbocado que hace que los males se magnifiquen. Cada día, con las primeras noticias, quejas y demandas, con las primeras palabras de un febril político, me pregunto si, en el fondo, las cosas podrían hacerse de una manera muy distinta o si estamos condicionados por un mega-programa cultural que nos impide cruzar fronteras percibidas como última línea de seguridad por la especie puesta en peligro. Pero son, a la vez, límites equívocos, poco funcionales. Una sociedad, por ejemplo, habituada a la instantaneidad de las soluciones, al consumismo puesto como ejemplo de la libertad, a la sustitución de la duda metódica de la inteligencia por la sospecha anárquica de las tripas. No aludo a ninguna clase de “naturaleza humana”, sino a las tensiones propias de una sociedad compleja que se niega a contemplarse, precisamente, como compleja, porque la cesión de las soluciones a la máquina o a la emotividad nos invitan a dejar pasar las cosas, a no intervenir, a recrearnos en la laxitud de la benigna pasividad. Que nos dicen que, sencillamente, “esto” no podía pasar. Pero ha pasado.

A partir de ahí casi nada sorprende. Eso es malo. Necesitamos sorprendernos. Como con el sollozo de la saeta, las luces rutilantes del palio o el clamor del silencio tras algún gran poder. Pero las piruetas de saltimbanqui de Cantó no me sorprenden. Y si lo hacen consejero de “Turismo y Sanidad” tampoco me sorprendería. Nada de lo que haga Ayuso me sorprende, esa costalera de la mentira. Y si me sorprendiera me lo callaría, que nada desean más estos alucinógenos de la cosa pública que ser espuma de luz en la red, giróvagos de la irrealidad. No me sorprenden los errores tácticos de Gabilondo, las gesticulaciones de asesores empeñados en subrayar los defectos propios para pillar con el pie cambiado al adversario, hasta conseguir que los ciudadanos consideren la política algo incomprensible. ¿Y me habrían de sorprender las siete últimas palabras del capataz de Podemos, Redentor del pecado nuestro de no haberle empujado a asaltar los cielos? ¿Debería sorprenderme la impotencia de los independentistas catalanes que se han ido a vivir a su particular huerto de los olivos, por ver si las mutuas traiciones les garantizan la gloria? Pero que no se vea en esto decepción alguna, sino intento de navegar por debajo de los vientos cenitales de la época, por ver si algo puede entenderse entre el incienso de la niebla y los tambores de las apariencias. Y mañana volveremos a la tarea, a subir al madero, a quitar clavos si es que andar sobre la mar nos siguiera estando negado.

Esta Semana Santa no tendrá más cera que la que arde, como todas. Sólo que será muy poca la cera, y más el gasto en matracas o parches destemplados. Las madrugadas se quedarán en casa. Pero, en fin, para muchos será, con todo, rato de adoración y recuerdo, de torrija privada o de chicotá en youtube. Bien está que así sea. En las actitudes de muchos, creyentes o no, se quiere olvidar y, a la vez, atesorar lo que nos ha permitido convivir con dignidad en esta tesitura. Me permito un recuerdo personal. El año pasado, durante el gran confinamiento, trataba de distraer a mi hijo -9 años- jugando en el pequeño patio por el que se entra a mi casa desde una calle de la urbanización. Una tarde, hecha de tedio, una vecina se acercó con una ramita de olivo y se la dio a mi hijo, y nos comentó que ese año no podía regalarle la palma a su nieto porque no podrían reunirse, pero que aceptáramos este regalo. Los que me conocen saben que soy un coleccionista de signos de la Semana Santa: ninguno tan bello, tan resplandeciente como este. Creo que me quedé tan emocionado que ni siquiera alcancé a mostrarle toda la gratitud que merecía. En ese minuto el coronavirus quedó fuera del horizonte. Durante meses, la rama estuvo enganchada a la puerta de casa. Antes -y aún ahora, en muchos pueblos- ramas de olivos o palmas quedaban para todo el año en los balcones: exorcismo contra sortilegios o malas miradas. Cuando evoco esto estoy a salvo de la bruja desesperanza. Pero no solo por la bondad amable de mi vecina, sino porque seguimos habitando una sociedad en que es posible que estos gestos se reproduzcan y tengan un sentido. Estas liturgias nos permiten seguir creyendo en la razón y en alguna nebulosa forma de progreso. Las necesitamos para inscribirlas en una genealogía que nos permita mirar al futuro.

Así que no nos abrumen las desgracias. Están ahí, Y el duelo por tantos. Y la incapacidad de poner orden en el aturdimiento. Pero lo importante es que hoy usted y yo, y ojalá todos, hayamos estrenado algo. Lo que sea. No vaya a ser que, encima, perdamos las manos con que hacemos las cosas con las que gritamos, vivimos e imaginamos.