Un nuevo día de la Madre Tierra: Un año más y uno menos

No sé por qué se ha venido cambiando el nombre a este día -que coincide con el último sábado de marzo de cada año-, a lo mejor es para ahorrar, como hacemos al escribir mensajes con los móviles. Ahora le suelen denominar la Hora del planeta, que a mí me parece más impersonal y, desde luego, menos emocional. Me gusta más el original: El Día de la Madre Tierra.