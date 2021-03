Una planta elèctrica solar a Castalla - Una mala notícia

La citada planta ocuparia una superfície equivalent a de 370 camps de futbol i en ella hi hauria 199.996 panells solars.

La seua situació seria en la part baixa del del terme municipal, llindant al sud amb la urbanització Terol i abraçant per dalt i baix la urbanització Castalla Internacional.

Travessant els terrenys afectats, diversos camins, vies ramaderes i els cabals del Riu Verd i el Barranc d'Ibi, els quals s'ajunten i aboquen les seues aigües no gaire lluny, en l'Embassament de Tibi.

En una àrea de 2.056.800 m² està previst arrancar tot l'arbratge i vegetació, la retirada de la capa de terra vegetal i modificar el seu perfil acomodant-lo a la instal·lació, una tanca perimetral de 23 km de longitud total i les esmentades plaques solars.

A més es construiria una línia elèctrica d'alta tensió (220 kV) que creuaria el terme municipal per la seua part central, de Sud a Nord per a abocar el corrent elèctric a la xarxa pública al costat de la futura estació transformadora prevista en la carretera CV-811.

Aquesta línia elèctrica, fora del nucli urbà seria aèria, amb torres d'altura, amb el consegüent perjudici visual, faunístic i a la salut de les persones, al llarg del seu recorregut.

Els camins veïnals serien desviats, el Riu Verd, el Barranc d'Ibi i les vies pecuàries existents quedarien encaixonats entre dues tanques i envoltats de terrenys erms.

Amb les esmentades obres, desapareixeria qualsevol rastre de vida en la zona, arbres, arbustos, plantes, insectes, animals terrestres, ocells, etc. i donaria peu a l'immediata erosió i desertificació; tot això en el cor d'un dels principals pulmons naturals d'Alacant.

Cal ressenyar aquest paratge està en els voltants del Parc Natural del Maigmó, la Serra de la Carrasqueta i no lluny del Parc Natural de la Font Roja.

És esbalaïdor observar la falta de sensibilitat dels autors d'aquesta iniciativa.

A les altures en què estem, és inqüestionable i acceptat per tots els estudiosos, estaments i persones en general, que els entorns naturals són absolutament necessaris per a l'ésser humà, la nostra subsistència, la nostra salut i, si se'm permet, també per al nostre benestar, la nostra ànima i el Planeta.

No basta que el sud de la Província d'Alacant estiga en avançat estat de desertificació. Ara cal assolar l'interior, on la natura encara sobreviu malgrat les sequeres, i obrir les portes a la seua degradació accelerada: la fi dels nostres recursos de subsistència.

L'Ajuntament de Castalla ha manifestat clarament a aquest projecte no encaixa en l'actual normativa urbanística però donades les diferents sensibilitats que conflueixen en el municipi, obri la porta a l'adaptació de les normes a aquesta mena d'instal·lacions, amb unes limitacions i condicionants encara per concretar.

I també sorprén el silenci de les demés administracions. Sembla com que l'assumpte no va amb elles. Des que van començar els tràmits a finals de l'any 2020 no hem tingut coneixement del projecte fins ara i el període d'al·legacions acaba a principis d'Abril.

No s'ha volgut consultar tant als als habitants de la Muntanya com als milers de ciutadans que ens visiten els caps de setmana per a respirar un poc i alimentar el desig de viure.

No és una qüestió d'economia o política; va més enllà.

L'actual pandèmia que estem patint i fa trontollar les nostres estructures, sense anar més lluny, és una conseqüència clara i demostrada d'actuacions similars: La pressió sobre els entorns naturals; aquest contínuu però inexorable anar envaint-los i acotant-los.

No podem tractar la natura com un cossiol de geranis perquè és molt mes: és el sustent de la nostra vida. No podem jugar amb ella.

Hem d'engolir-nos-ho? Hem de deixar que desmantellen els nostres paratges, la nostra salut i el nostre futur?

Diversos col·lectius d'àmbit local i provincial hem pres la iniciativa de denunciar i detindre aquest despropòsit, parar el projecte, presentant-hi al·legacions i informar la ciutadania perquè prenga consciència i ens done suport.

No és solament un problema de Castalla; concerneix als municipis limítrofs, la Diputació d'Alacant, la Generalitat i a l'Administració General de l'Estat que ha d'autoritzar-lo.

Hem de despertar als nostres representants.

No estem en contra de les plantes solars, al contrari; però advoquem per un enfocament energètic sostenible de veritat on no calga destrossar res per a la seua implementació.

Lluitem doncs perquè aquest projecte no es duga a terme.