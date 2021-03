Intrépida y empírica

Como ferviente admiradora del método de Descartes, quien apostaba por seguir el camino que nos conduce a la verdad a través de la experimentación, no puedo menos que alabar que en el Consell haya personas deseosas de unir el noble arte de la política con la experimentación científica. Es el caso de la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro (Compromís), quien en su ansia investigadora ha asistido a un concierto en Barcelona, con 4.999 personas más, con mascarilla pero sin guardar la distancia social. La segunda en el escalafón de la Conselleria de Sanidad justifica su presencia alegando que ha participado en un «experimento», del que con asombro se ha hecho eco la prensa internacional por las barbaridades que somos capaces de hacer en este país en plena pandemia. Entre los investigadores, Navarro debe estar entre los empíricos, esos que necesitan meter los dedos en el enchufe para refutar o validar que te da un calambre. Uno se pregunta el porqué no se atrevió a realizar el experimento en la Comunidad Valenciana. El mismo sábado que ella se entregaba a la experimentación con Love of Lesbian, en el Puerto de Alicante tocaba

M Clan. Aquí podría haber satisfecho su necesidad de comprobar si aumentan los contagios por estar muchas personas en un evento musical sin necesidad de saltarse el confinamiento perimetral de la Comunidad. Aplaudo que Navarro tenga inquietudes. Aunque hayamos conocido su espíritu investigador ahora, seguro que en su mesa hay informes con sus experiencias comiendo con los hosteleros para ver si les puede ampliar el horario, nadando en un gimnasio para comprobar si se pueden duchar en los vestuarios los deportistas, haciendo kárate con los monitores con el fin de que los niños puedan ejercitarse... Qué intrépida Isaura Navarro.