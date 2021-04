Por encima del cumplimiento de la ley

Ver la imagen del futbolista del Real Madrid, Marcelo y toda su familia posar en una instantánea playera, de asueto, sin mascarilla alguna, en la playa de la Malvarrosa de Valencia, saltándose el confinamiento del cierre perimetral en la Comunidad Valenciana, siendo el propio jugador quién subió la instantánea a redes sociales, produce cuanto menos, indignación. El que un personaje de relevancia pública se exhiba ostentoso incumpliendo las restricciones por coronavirus, hiere como una daga y merece cuanto menos sanción económica y reproche o repudio de la sociedad valenciana, que sí cumple. Muchos están muriendo o son infectados, y no es cuestión de tomárselo a broma. Acciones como las de este futbolista, desgasta nuestro ánimo y acrecienta el cabreo general.

Y lo hace presumiendo en redes, porque puede hacerlo, porque la multa para un tipo como él que tiene más dinero que pesa, no es nada de nada. Aunque es mejor eso de exhibirse, que el resguardarse entre las sombras. Vaya, que prefiero lo que ha hecho mostrándose, pero para mí, Marcelo no deja de ser una celebridad sospechosa, de dudosa credibilidad. ¿No podemos los españoles vivir sin tanto sobresalto? Y todavía no he escuchado ni al interfecto, ni al todopoderoso Real Madrid, decir ni mu. Ni una sola palabra de disculpa, en este caso hacia los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, una breve pero sincera disculpa. Pero no, silencio, lo mismo que el agua cayendo por el acantilado hipnotizándonos con su sonido estruendoso.

Mal, muy mal señor Marcelo, los ciudadanos de esta Comunidad autónoma, merecemos todo el respeto, y no el que personas como usted que no ha respetado el cierre perimetral, nos aporte una popularidad que nunca hemos querido. No está usted por encima de la Ley.