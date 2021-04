Hoy es Domingo de Resurrección. O quizá no. Más bien deberíamos decir que hoy es un día que hace mucho tiempo, en otra época, era celebrado como el domingo de Resurrección. Pero ahora esas palabras ya no dicen nada o casi nada, así que es inútil llamarlo así. ¿Sabemos qué es la resurrección? ¿Sabemos qué es la Pascua? ¿Sabemos qué es la Pasión de Cristo? ¿Tenemos idea de lo que significa todo eso? Si se hiciera una encuesta entre concursantes de “La isla de las tentaciones”, por ejemplo, es muy posible que ninguno de ellos supiera definir con un mínimo de sentido la idea de la resurrección. A lo mejor alguien recordaría algo que había oído contar en “Cuarto Milenio” o en algún canal de YouTube: algo seguramente relacionado con la ouija o las psicofonías, o tal vez con películas protagonizadas por Nicholas Cage, esas películas de profecías y videntes y mensajes encriptados en un lenguaje secreto como el del manuscrito Voynich. Pero eso sería todo. Y lo mismo podría decirse de un debate televisivo o de una mesa redonda de politólogos. Si alguno de ellos tuviera que definir la resurrección -la idea de otra vida, la idea de una vida que derrotara a la muerte-, esa persona se quedaría en blanco o soltaría un exabrupto pretendidamente gracioso. Y no habría más. Nuestras mentes contemporáneas parecen incapaces de explicar una idea así.