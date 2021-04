Silencio, siguen los botellones

La Conselleria de Sanidad sigue ofreciendo cada día de Semana Santa los datos de positivos, de ingresados en los hospitales y de nuevos brotes; el Ayuntamiento de Alicante, en cambio, ha decidido practicar un cerrojazo informativo y no informar de las incidencias e incumplimientos de las medidas de prevención hasta el martes. No sé qué puede haber tras esta sorprendente decisión. Dar a conocer el numero de sanciones por las fiestas que se celebran, los botellones que se practican o los vecinos que siguen sin querer llevar mascarillas no puede ser más que positivo porque es una manera de recordar a la población que debe cumplir las normas y de señalar a los irresponsables. Y si no, ¿por qué ahora decide no informar cuando lo ha hecho desde el estado de alarma, allá por el mes de marzo de 2020? Hay silencio, me temo que siguen las fiestas y los botellones.