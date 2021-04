Mi vida sin ti

Cuando dejé de fumar el tiempo se estancó. Antes de decidirme a intentar si era capaz de cortar con una adicción que me atraía tanto como me traía a los pies de los caballos ya sabía aquello de que el tiempo es relativo. No es que lo descubriera en ese momento. Pero fue a partir de entonces cuando comprendí lo que de verdad significaba. Me explico. En medio del mar de dudas en que arranqué la gesta de plantarle cara a la nicotina, convencida como estaba en el inicio de la desintoxicación de que no iba a ser capaz de conseguirlo, me obsesioné con el tiempo. O más bien con su discurrir. Cuantos más segundos, minutos, horas, ratos... me separaran de la última calada, más se alejaba el fracaso de mi propósito. Y cada día que sumaba sin llevarme un pitillo a los labios era un paso hacia el triunfo.