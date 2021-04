Al borde de un ataque

Sin previo aviso, el Cis ha sacado una encuesta de la que otras casas demoscópicas extraen que los Gabilondo and friends obtendrían mayoría absoluta por centímetros y, sin embargo, el autor de la misma se ha apresurado a colegir que la traslación a escaños depara empate técnico a 68, a uno ambos bloques de la mayoría absoluta. Al menos contamos con una certeza: a Tezanos le va la marcha.

Como era presumible, la disparatada presidenta se ha disparado en la tabla. Su apetito es tal que, por si la desaparición del exsocio Ciudadanos –aunque esté de enhorabuena porque ya anda Toni Cantó colocado en la Asamblea– no fuera suficiente, está merendándose a los ultras con denominación de origen en un ejercicio de voracidad que puede acabar devorándola. Arropada por la manta eléctrica proporcionada por confecciones MAR, estas consideraciones no la frenan. Todo lo contrario. Lo que va p´alante va p´alante. Que hay que desdeñar a un oponente versado en lides académicas se le desdeña. En el cuerpo a cuerpo prefiere al indómito Sánchez y, lo que es incomprensible para los intereses del profe, este entra al trapo. Isabel así es feliz y disfruta, convencida de que lo mejor está por llegar mientras en el envés se oye a alguien canturreando «...y devórame otra vez». Su jefecito, claro.

En el mayor número de respuestas de votantes de izquierdas parece residir la sobreestimación sistemática del voto de esa tendencia en las encuestas de este Cis aunque el sondeo también realza que, en cuanto a la movilización, a los de derechas no hay ni que decirles que se acerquen a la urna. Están que se fuman encima.

¿Se imaginan que por una de estas, y dado que no sería la primera vez que clava resultado, el empate a uno de la mayoría absoluta se cumple y hay que repetir choque? Con la que sigue cayendo en todos los terrenos, sería épico por no decir otra cosa más fuerte. No adelantemos acontecimientos pero, partido a partido, la aspirante merengona está dispuesta a rebasar hasta al Cholo. ¡Dios, cómo está la Liga!