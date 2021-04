A modo de despedida

A finales del mes de abril dejaré de ser el jefe de prensa del Ayuntamiento de Alicante. Mi convencimiento de que no podré estar al cien por cien en lo que resta de legislatura me ha llevado a tomar la decisión de dar un paso al lado por coherencia y responsabilidad.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al alcalde de Alicante, Luis Barcala, por entender la decisión y quiero dejar constancia a través de estas líneas de mi total compromiso, apoyo y lealtad con su persona, con quien empecé siendo su colaborador y he terminado siendo su amigo. Me tendrá allí donde quiera porque, como he dicho al principio de estas líneas, doy un paso al lado y siempre estaré dispuesto a aportar mi granito de arena al gran trabajo que está desarrollando como alcalde de Alicante.

No quiero dejar pasar la ocasión tampoco de agradecer a todas las personas que desde el Grupo Popular me han dado su apoyo y respaldo durante los casi tres años que he estado trabajando con ellos. En demasiadas ocasiones se etiqueta a las personas por las siglas del partido que representan, sea cual sea este, sin reparar que detrás de ellas, en la inmensa mayoría de los casos, hay grandes personas, con grandes, muy grandes corazones. Y yo las he encontrado aquí.

También quiero aprovechar para romper una lanza en favor de todos los compañeros y amigos que han estado trabajando conmigo como asesores del equipo de gobierno. Desde este lado de la barrera se ve el gran trabajo, la gran dedicación de todos, y la gran injusticia que se comete, que yo también he cometido en otros tiempos, al no poner en valor las horas y horas de servicio público que prestan y al minusvalorar su esfuerzo, tachándolos con ligereza de privilegiados, cuando no de enchufados, siendo la realidad de su trabajo en precario totalmente distinta a como algunos la han dibujado.

Es de justicia que también reconozca en estas palabras el cariño con que me han acogido los concejales y asesores de Ciudadanos, con quienes he compartido estos casi dos años de legislatura. Al igual que tengo que agradecer al resto de partidos de la oposición el respeto a mi trabajo y la absoluta cortesía con que siempre me han tratado, tanto en la coincidencia como en la discrepancia, porque de eso va, en parte, la democracia.

No quiero acabar estas líneas sin agradecer a todos los funcionarios municipales su colaboración durante el tiempo que hemos trabajado juntos y los esfuerzos que han hecho para satisfacer las siempre urgentes necesidades del gabinete de prensa.

Por último, mi más sincero reconocimiento a todos y cada uno de los integrantes del gabinete de prensa. En los buenos momentos y en los malos han estado ahí, dándome su apoyo e intentando trasladar a ciudadanos y medios de comunicación el día a día del Ayuntamiento de Alicante.

Me marcho en unos momentos de mucha zozobra para los medios de comunicación, con un futuro incierto que dista mucho del que yo imaginaba cuando hace más de treinta años empecé a desarrollar mi labor de periodista. Espero y deseo que sea cual sea el medio que se emplee en el futuro para contar las noticias siempre haya detrás un periodista, única forma de garantizar que los ciudadanos conocen la realidad que les rodea y por tanto pueden ejercer con plenitud sus derechos y deberes democráticos. A vosotros, compañeros de profesión, os dedico estas últimas líneas de mi despedida porque, aunque no se ven las cosas de la misma manera estando a un lado u otro de la barrera y por ello a veces no hemos coincidido en los enfoques, siempre jugaréis un papel fundamental en el difícil trabajo de engrandecer día a día nuestra democracia.

Un fuerte abrazo a todos.