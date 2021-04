El riesgo de vivir

Todos los medicamentos, como tantas cosas que hacemos, no están exentos de peligros. El que yo me tomo a diario viene con un prospecto gigantesco en el que se explican las reacciones adversas que le ocurren a una de cada cien, mil o diez mil personas que lo toman y, créanme, da mucho miedo leerlo. Pese a ello, mi médica me lo sigue prescribiendo, porque sabe que es preferible que me trague la pastillita a que no lo haga. Nuestros políticos con cargo en plaza se han convertido en prescriptores por obligación pero algunos no quieren asumir riesgos, léase costes políticos. Otras veces no han tenido tantos miramientos en reducir partidas sociales, sanitarias o de infraestructuras que han costado vidas, pero ya han aprendido que los muertos de esta pandemia siempre lo son por lo que hacen los otros, no por sus acciones.