Cuerpos sin cabeza

Son las nueve de la noche cuando llama a mi puerta un vecino mayor. Me pide que le ayude a abrir una lata de sardinas. Lo invito a pasar y nos instalamos en la cocina, de uno de cuyos cajones extraigo el viejo Explorador que tantos servicios me ha prestado. Llevo abriendo latas con él desde hace veinte o treinta años y todavía las muerde con idéntica furia a la de entonces. La verdad es que no tiene otro mérito que el de obedecer a la Ley de la Palanca.