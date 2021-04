Las elecciones más castizas

Después de la encuesta del CIS no me extrañaría ver a la presidenta de Madrid, en funciones, Díaz Ayuso pidiendo el voto para Ciudadanos (C’s). Sus ex coaligados en el Gobierno madrileño están a seis décimas de conseguir representación en la Asamblea de Madrid. O lo que es igual, a décimas de obtener siete diputados. Sería el mínimo en una asamblea de 136 y podría hacer bascular el gobierno de la capital a izquierda o derecha. Si Ayuso se muestra tan radical como hasta ahora le quitaría aún más votos a Vox, que podría quedar fuera de la Asamblea. El sondeo del CIS le da a VOX un 5,4% si pierde cinco décimas pasaría de ocho escaños a cero. Tanto en intención directa de voto como en intención más simpatía, la izquierda tiene una ventaja superior a los cuatro puntos. La proporción solo variaría si C’s superara el mínimo del 5%. Si entendemos que votos válidos y “útiles” son solo aquellos que superan ese listón la distribución de escaños no resultaría en un empate a 68, como pronostica el CIS; sino que la izquierda -PSOE Mas Madrid y Unidas Podemos- obtendría 71, frente a 65 de PP-Vox. Vamos que la convocatoria electoral habría sido una operación política desastrosa, “un pan como unas hostias” que diría un castizo. El PP solo podría gobernar con el apoyo de Ciudadanos y, en todo caso, metiendo en el gobierno a Vox, aunque esto me temo le preocuparía menos. Al que le ha tocado la lotería ha sido a Pablo Casado, que procurará no interferir, mantenerse a distancia en las elecciones de Madrid, quizá sentado en la puerta de su casa esperando a ver pasar el cadáver político de su enemigo, adversaria.

La encuesta del CIS (Estudio nº3317. Tabulación por creencias. Autonómicas 2021. Madrid) recoge una valoración del Gobierno madrileño: el 42,6% califican la situación de mala o muy mala; y para el 54,2% peor o mucho peor que antes; un 40% cree que, además, la gestión es mala o muy mala, frente al 37% que la considera buena o muy buena. La gestión de Ayuso con relación a la pandemia la califican de mala o muy mala el 43’4% y buena o muy buena el 36,6%. En la valoración de candidatos aprueban el del PSOE, Gabilondo con un 5,6 de puntuación; y Mónica García de Más Madrid con un 5,4; Ayuso suspende con un 4,9. Los medios preferidos para obtener información electoral son; la televisión en el 67% de los casos, seguido de la prensa digital 47%, radio 35%, redes sociales 33%, prensa escrita 30% y reuniones y mítines el 15 %. Las informaciones personales, tradicionales, o directas ceden el paso a redes y medios digitales que incluso superan a los audiovisuales.

Con los datos epidemiológicos por comunidades del 29 de marzo 2021, el censo de población (INE-2020), -la elaboración de índices es propia- los resultados de la política del gobierno de Madrid con la pandemia son incontrovertibles. El índice de mortalidad -número de fallecidos por cada 1000 personas censadas- era: en España 1,585 en la Comunidad Valenciana 1,402 y en Madrid 2,140. El índice de letalidad- número de fallecidos por cada 100 enfermos- era en España 2,299; en la Comunidad Valenciana de 1,840; y en Madrid de 2,336. La morbilidad -número de enfermos con covid-19, por 100 habitantes- era en España de 6,89; en la Comunidad Valenciana de 7,62; y en Madrid de 9,16, la mayor morbilidad por comunidades de toda España. El número de enfermos es alto porque se han relajado las restricciones acordadas, de ahí la alta morbilidad y mortalidad. Estos desastrosos resultados no pueden atribuirse como sugiere el consejero de Sanidad de Madrid a la densidad -número de habitantes por kilómetro cuadrado- hay regiones con menor densidad que tienen una alta morbilidad como Castilla y León o Castilla-La Mancha y otros con igual o más alta densidad tienen indicadores más bajos de morbilidad.

El factor que más influye en el número de enfermos es la proporción de personas con edad de 65 y más años. Según el censo de 2020 la población mayor de 65 es en España el 19,42%, en la Comunidad Valenciana 19,41, y en Madrid un 17,8%; es decir, la Comunidad de Madrid es la quinta con menor población mayor de edad, y aun así tiene la mayor tasa de morbilidad y una de las mayores de mortalidad, y especialmente de los mayores en residencias. Estos son datos.