Una extraña línea de puntos

Imperdonablemente me había pasado desapercibido el premiado filme “La mujer de la montaña” (2019), que ahora he visto en La 2. Difícil combinar semejante radicalidad antisistema con piel tan deliciosa y bienhumorada. ¿Por qué salto luego de esa película al recuerdo de “Local Hero” (Bill Forsyth, 1983)?, ¿será el regalo de su música, como la de Mark Knopfler en esta?, ¿o será parecido su punto de vista moral, cuyo principio activo al final no es tanto una determinación de lucha efectiva como la voluntad de mantener vivo y a la espera un reservorio de los derechos de la naturaleza en un repliegue de nuestro corazón de gran depredador? Más difícil resulta explicar el siguiente salto, de la anterior a nada menos que “Calabuch” (Luis García Berlanga, 1956). ¿Será la conciencia de que solo un humor reactivo, terco pero suave, nos libra de ser metabolizados por Leviatán, tras haber sido devorados?