Incertidumbre con las vacunas

Ahora por el contrario, existe un miedo colectivo debido, a los efectos secundarios que ha producido la administración de la vacuna británica, AstraZeneca, entre algunos jóvenes, es verdad que se han documentado rarísimos casos de trombos cerebrales con fallecimientos, a razón de un caso por cada millón de personas, mientras que la Agencia Europea del Medicamento, dice que los beneficios de esa vacuna británica son superiores a los riesgos y en el Reino Unido han vacunado a una gran parte de la población solo con esa marca de AstraZeneca, no ha habido polémica al respecto, seguramente porque optaron por vacunar a todos los ciudadanos con solo una marca, por tanto no hay posibles comparaciones, y quizás porque se trasladó a la población un mensaje de unidad y de esperanza para recobrar la normalidad que antes de la pandemia teníamos.

Por el contrario en España, hay en estos momentos una especie de psicosis colectiva entre la franja de edades de 60 a 69 años, debido a los cambios de criterios tan cambiantes de un día para otro, y a las noticias de efectos secundarios producidas entre unos pocos ciudadanos Por tanto, debería el gobierno de Pedro Sánchez, asesorarse con los expertos científicos, que vacunas son apropiadas para cada franja de edad, y lanzar un mensaje único de tranquilidad a todos los ciudadanos y no crear la incertidumbre que existe ahora entre la población afectada, de los que ya tienen una dosis puesta, cabe ponerles la segunda dosis. ¿Y los ciudadanos que nos han asignado la AstraZeneca, entre 60 y 69 años, podemos confiar que no nos han escogido como un experimento? Algo no huele bien…. Falta un criterio único de las autoridades europeas, deberían haber dado pautas claras para la administración de cada tipo de vacuna y a que franjas edad conviene cada marca, según los estudios existentes, todos sabemos que han gestionado muy mal la compra de vacunas, y ellos mismos lo han reconocido, han financiado una gran parte de la investigación de las vacunas que luego pagaremos todos los países miembros, pero luego no tienen fortaleza para exigir el cumplimiento de los contratos en las entregas de millones de dosis que son necesarias, ha prevalecido por parte de los laboratorios vender al mejor postor, poderoso don dinero, es lamentable y triste comprobar que no existe ética entre las farmacéuticas y máxime en una pandemia mundial en la que mueren todos los días millones de personas, ¿dónde está la calidad humana en ser humano?

Se decía que el virus nos iba hacer mejores personas, pues no tenía la capacidad de distinguir entre pobres y ricos, pero me temo que la realidad es otra, ya que los ricos pueden elegir hacerse un viaje a Emiratos Árabes, ponerse la vacuna y permanecer un mes disfrutando del entorno hasta ponerse la segunda dosis, mientras que los pobres deben vivir hacinados en barrios de trabajadores y ahora en tiempos de campaña electoral, los políticos sí se acuerdan de los barrios marginales para pedirles el voto y prometerles lo que nunca cumplen, es vergonzoso el comportamiento de nuestros políticos, en medio de una pandemia deberían estar concentrados en salvar vidas, en reforzar la sanidad, en no desmantelar laboratorios de investigación por jubilación del director, ahí demuestran el desprecio a la ciencia y la ignorancia de muchos de ellos en materia de cambio climático, que antes de lo esperado nos traerá más pandemias, según pronostican los científicos y en lugar de salvar el futuro de nuestros hijos, se dedican hacer campaña electoral para asegurarse no perder su bastón de mando, solo se miran al ombligo y solo les importa derrotar con mentiras al adversario político, y si hay que cambiarse de color político sin problema. Dios mío cuánta mediocridad de políticos nos ha tocado vivir.