Santa paciencia

Pero, ¿y ahora? La presión del covid ha bajado muchísimo, estamos en esta provincia con una de las mejores tasas de Europa en contagios. Los hospitales están volviendo poco a poco a la normalidad y es de suponer que mi madre podría volver a contarle sus males al médico, o que a mi crío le podrían revisar de una vez la muñeca que le duele cada vez más y no sabemos qué hacer. Pero no. Pides una cita en el centro de salud, por internet por supuesto, porque es más fácil que te toque el euromillón a que te cojan el teléfono, y te encuentras con que te dan cita a 15 o 20 días vista, pero no para verte, sino para llamarte por teléfono; y luego ya veremos. Vamos, igual que cuando se contagiaban cientos de personas cada día y los sanitarios no podían ni respirar.

No sé si estarán todos todo el día poniendo vacunas, pero, si no es así, Sanidad debería explicarnos por qué, aprovechando este valle en los contagios, no se cambian los protocolos para que, por fin, podamos empezar a gestionar esa colonoscopia preventiva o ese análisis para ver si el colesterol nos ha bajado de 200. La paciencia se agota si no entendemos lo que está pasando.