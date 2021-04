El 9 de mayo está a la vuelta de la esquina y parece que, de momento, el presidente del Gobierno tiene decidido para esa fecha el final del estado de alarma, con todas las incertidumbres sobre la posibilidad del mantenimiento de las restricciones que ello genera, aunque aquí, en la Comunidad Valenciana, el Consell tiene claro que hay base legal y jurídica suficiente para mantener las restricciones que se consideren oportunas.

La alternativa da cierto vértigo. ¿Se imaginan que después de tantos meses de cierres perimetrales y toques de queda, de un día para otro, nos dejasen salir a cenar, a tomar una copa, llegar a casa de madrugada...? ¡Qué peligro! Aunque ese día llegará, eso espero... Como la posibilidad de volver a viajar. No ha pasado tanto de mi último viaje, 15 meses, fue a Oporto, pero se me antoja que fue hace mucho, mucho tiempo. Cosas de la fatiga pandémica, supongo... No es de extrañar por tanto que al que más y al que menos le gustaría poder empezar a planificar las vacaciones. Pero, ¿cuándo van a llamar a vacunar a mi grupo de edad? Todo parece indicar que la vacunación masiva de verdad va a coincidir con los meses vacacionales por excelencia (julio y agosto). ¿Podremos para esos meses movernos más allá de los límites de la Comunidad?

La patronal hotelera HOSBEC ya ha solicitado información adelantada para hacer compatible el calendario de vacunación con las vacaciones de verano. A todo esto, Pedro Sánchez sigue manteniendo las previsiones de vacunación que dicen que a finales del verano estará vacunado el 70% de la población, pese a los continuos retrasos por las paralizaciones derivadas de efectos adversos de los incumplimientos de las farmacéuticas. No se sabe si por su natural optimismo o porque tiene previsto visitar hoy la Santa Faz a ver si obra el milagro. Habrá que estar atentos.