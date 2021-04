La «vice» se ha enterado ya de que no lo va a tener tan fácil como preveía. Al parecer, no le ha gustado un pelo. Hemos dado el primer paso. ¿Y ahora qué? Ahora viene lo realmente difícil. Entender la verdadera naturaleza de este ataque. ¿Estamos ante una cuestión que puede resolverse en los tribunales? No lo parece.

Las 38 demandas que el Consell ha presentado en los últimos seis años por intentos similares no han conseguido parar a García Page, que se siente seguro con el respaldo de Ribera...¿y del presidente Sánchez? Estamos indiscutiblemente ante un problema político de primera magnitud. Hasta el PSPV, tan lento otras veces, parece plenamente convencido de que bajo ningún concepto va a consentir volver a los tiempos en los que las victorias del embravecido Bono eran a costa de las caídas de Lerma al averno. ¿Pero hasta dónde es capaz de llegar el PSPV y Ximo para defender los intereses de Alicante?

Hay una piedra de toque para responder a esta cuestión: crear o no un frente con los «hermanos de agua», Murcia y Andalucía. Es la propuesta envenenada que Mazón, ya en capilla como próximo candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, ofrece a su próximo contrincante. Le conviene a Puig tan poco decir que sí como decir que no. Pero aún le conviene menos llegar a unas autonómicas, en vías de adelantamiento, con el problema del trasvase sin resolver. O agravado.