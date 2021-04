Que 17 municipios diferentes, ubicados en territorios distintos y gobernados por partidos de todo corte ideológico, seamos capaces de cerrar filas junto con las entidades empresariales e industriales vinculadas al sector del calzado confirma la necesidad y la urgencia con que hemos visto celebrar una reunión a favor de los sectores del calzando, los componentes y la marroquinería del pasado jueves en Elche. Y demostramos que, desde territorios diferentes e ideologías distintas, se puede plantear soluciones colectivas. Se trata de ofertar medidas concretas, eso sí, pisando fuerte, caminando juntos por el calzado y los sectores afines.

Porque no estamos resignados a dejar desaparecer a un sector económico tan nuestro como el calzado, indistintamente del peso que tenga en nuestras economías locales. Seguramente, hay más sectores afectados y no incluidos en los planes de ayudas del Gobierno de España. Y seguramente, también, necesitarán apoyo y ayudas. Pero no es menos cierto que el sector del calzado en nuestro país tiene una importancia especial.

Primero por la capacidad de empleo que genera, su músculo exportador cuando la economía no está asolada por una pandemia, y la capacidad de generar valor añadido. Dicho de otra manera, el sector del calzado es capaz de generar diseño, marca, productos, materiales y técnicas nuevas. Desarrolla tecnología, que es capaz de exportar después, y no sólo se contenta con utilizar avances tecnológicos desarrollados por países terceros. Ello, entre otros muchos elementos, justifica una especial atención por parte de todas las administraciones porque no hay sectores con tanto dinamismo en nuestro país.

Pero los datos son especialmente duros. En estos meses de crisis la producción se ha contraído en un 30%, lo que supone una pérdida del 50% de los empleos. Esto significa en números absolutos que el sector se ha dejado por el camino unas 19.000 personas.

A esta situación, se suma la amenaza velada de las autoridades estadounidenses como consecuencia de la aprobación de la denominada “tasa a las tecnológicas”. El incremento del arancel actual hasta un 37,5% supone en la práctica el cierre de la frontera y su mercado en Estados Unidos para todos nuestros productos.

Confiamos en un Gobierno que ha sido capaz de tomar medidas de calado económico y social para atender a las empresas y a las personas en esta crisis. Y por ello, como hemos hecho algunos dirigiéndonos a la propia ministra de Industria, confiamos en una modificación próxima para que estos sectores, el calzado, los componentes del calzado y la marroquinería, se incluya en los paquetes de ayuda. Es de celebrar, la intención de la Generalitat abrir vías de apoyo con fondos procedentes del Estado a estos sectores y es un buen paso la próxima reunión de la Secretaria de Estado de Comercio, que recibirá en breve a los representantes de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE).

Además, estamos convencidos de que se puede frenar las intenciones de Estados Unidos si de verdad la Comisión Europea tiene sensibilidad en dos aspectos: por una tarde, si plantea una armonización fiscal adecuada entre los países que evite el dumping tributario en países de la Unión Europea como Irlanda, Luxemburgo u Holanda. Y por otra, si se mantiene contundente ante Washington por su decisión de comenzar la escalada de incremento de tasas aduaneras perjudicial para el conjunto del comercio mundial.

Nuestros sectores tienen mucho que hacer y mucho que decir en el mercado internacional. Sólo necesita ser atendido en igualdad de condiciones que el resto de sectores por las razones ya explicadas. Nuestras empresas, si hay un impulso de apoyo y unas normas claras de juego en el mercado, no tendrá ningún síntoma de desfallecimiento. Es capaz, con algo de ayuda, de dar pasos en firme, caminar con un horizonte definido y pisotear toda adversidad. Debemos estar con ellos, pues ellos aportan mucho al conjunto de la sociedad. Pisemos fuerte, caminemos juntos.