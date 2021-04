El aquelarre y los aprendices de brujo

Era de esperar que el personalismo no nos iban a dar tregua. Todos están de acuerdo en luchar contra la eliminación del trasvase que planea perpetrar Teresa Ribera, pero cada uno quiere hacerlo a su forma. Diputación y Consell escenificaron ayer un cisma que es un viaje al futuro electoral de la Comunidad y que convierte de facto el trasvase en campo de batalla entre los dos principales aspirantes a presidir la Generalitat. Política de gran altura en pretensiones pero de vuelo rasante en realidades. Porque si miramos bien, ni Puig ni Mazón tienen de qué presumir. Puig abrió el fuego al calificar de "aquelarre" la cumbre de comunidades convocada en Almería. Con callar y no mandar a nadie hubiera bastado. Sobre todo porque, si de aquelarres hablamos, Puig se ha metido en todos los conciliábulos habidos y por haber, con brujas, meigas, súcubos, ménades y otros animales imaginarios de la fauna patria cuando era la financiación autonómica lo que estaba sobre la mesa. Y ha hecho bien porque no hace falta que mis aliados sean mis amigos. Mucho menos que sean mis correligionarios. Pero si tales sacrificios espirituales valen para la financiación, y se sienta con quien haga falta sea del color que sea, ¿por qué no cuando es el trasvase lo que está en juego?