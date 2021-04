La decisión del César

Hay una variante de aquel concepto de liderazgo en el que el intelectual inteligente se pone al frente de la manifestación sin haberla convocado. No podía ser concebible para alguien tan consecuente como Galbraith, el padre del concepto original, pero se han datado casos en respetables organizaciones y gobiernos. Consiste en que ese mismo intelectual se pone al frente del movimiento, se hace la foto y en cuanto hay un cruce propicio para el mutis abandona la marcha. No seré yo quien diga que tal cosa vaya a pasar en el caso del ataque al trasvase, después de que Puig haya demostrado una inequívoca voluntad de liderazgo. Siempre he disentido de mi tocayo, el apóstol, y creo que no hace falta meter dedos en llagas para creer. Pero es cierto que otros, por razones de lógica política, deben ser malpensados y ver como posible esa variable del concepto de Galbraith en este particular caso.