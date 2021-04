Placeres librescos

En muchas ciudades de España este fin de semana habrá tenderetes con libros y no hay mejor plan en la vida, salvo vivir en la mansión Playboy, que echar la mañana entre libros y conocidos, vermú, aceitunas y coronación de jornada con un almuerzo junto al mar. Si no se tiene a mano el mar vale la montaña o la botella de Protos. Almuerzo en el que se comenten las novedades adquiridas, un potente ensayo, una novelita de moda, un volumen de cuentos de terror gótico, un librín de poesía de un notario. Quién sabe.

Las estadísticas dicen que se lee poco, pero nosotros no leemos estadísticas y sí libros. El libro es un cofre del tiempo, decía Borges. Un potente objeto que al abrirlo nos dispensa aventuras, magia, viajes, memorias, versos o asesinos en serie. Leer puede ser un acto subersivo contra la realidad establecida, pero también un placer portátil que se puede llevar al salón, al bus, al bar o a los bajos de una higuera. Hay quien ha leído ‘Raíces’ bajo un árbol, lo cual es una redundancia o provocación y no falta quien se engolfa con ‘La montaña mágica’ en lo alto de un monte. ‘Cien años de soledad’ puede aliviar la nuestra por unas horas. Hoy tengo el día libro. Si en su ciudad no hay feria del libro, cabe la posibilidad de montarse la propia, ‘La feria de las vanidades’, tal vez.