El PP, un partido sin principios

Hace 23 años en España se firmó un Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las Corporaciones locales, más conocido como Pacto Antitransfuguismo, que se ha ido renovando a través de la incorporación de adendas, la última de ellas en noviembre de 2020.

Según el pacto seguido en comisión extraparlamentaria y firmado por numerosos grupos políticos, se entiende por tránsfuga a “los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes.

Estos y estas representantes políticos fueron elegidos en un marco programático e ideológico y bajo el paraguas de una formación. Fueron elegidos y elegidas por la ciudadanía a través del voto, recordando que el voto es la máxima manifestación democrática por la cual la ciudadanía manifiesta su intención, su parecer, su voluntad y su concepción del modo de vida.

Un representante político que abandone, que haya sido expulsado o que rompa la disciplina apartándose del criterio fijado sin abandonar el acta que le fue atribuida a través del voto de la ciudadanía, está ultrajando la voluntad popular, está quebrando las esperanzas y opiniones de la ciudadanía y esta corrompiendo la democracia.

Es importante recordar que en el momento en el que los cargos electos ya están fuera de su partido, pero no han renunciado a su acta, se les considera como “tránsfugas no adscritos” y que, por tanto, según el Pacto Antitransfugismo y el tribunal constitucional los y las concejales tránsfugas no pueden asumir “nuevos cargos o retribuciones que supongan mejoras políticas y económicas”.

Además, en este acuerdo, los partidos políticos firmantes se comprometen a impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de Gobierno de las instituciones públicas, a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los mismos, y a desincentivar el transfuguismo político.

Pues, aunque no lo crean, el Partido Popular, sí sí, el PP, es firmante de este pacto. El mismo PP que falsea la representación política por trasvase de concejales a otros partidos distintos del suyo originario, que quebranta la voluntad popular, que corrompe la política y la democracia. El Partido Popular está acostumbrado a la consecución del Poder Político a la fuerza y cogiendo atajos como ya han venido demostrando a lo largo de la historia reciente con el “Tamayazo”, “Zaplanazo”, “Belmontazo” y el reciente “Mirasazo”, entre otros, rompiendo todos y cada uno de los puntos que han firmado en el pacto que apuntala la democracia, y lo que es más grave, sin importarles lo más mínimo lo que la ciudadanía ha manifestado a través del voto.

Ya hace tres años del sonado “Belmontazo”, por el que Luis Barcala, consiguió ser alcalde por gracia y obra del transfuguismo de una concejal de unidas podemos que abandonó su formación para dar posteriormente la alcaldía al PP, de forma vergonzante, cambiando el sentir de la ciudadanía de Alicante, sin importarle lo más mínimo la opinión de los y las alicantinos que hablaron en las urnas en 2015 y que otorgaban una mayoría progresista a la ciudad de Alicante. Tres años del bochorno, de las portadas en los medios de comunicación que situaban a Alicante en el peor lugar posible y el artífice de todo ello es el PP, el mismo que volvía a apoyarse en el transfuguismo como tantas y tantas veces para conseguir el poder.

Y no es de extrañar que engañen a la ciudadanía, que engañen al resto de partidos políticos y se engañen a si mismos, el PP lo lleva en su ADN y si tuvieran que recurrir en la ciudad de Alicante al transfuguismo otra vez, lo harían sin dudarlo, porque el PP falsea y miente por sistema, no son fieles a sus principios porque no los tienen y porque el PP únicamente es fiel a su lema principal de campaña que dice así: “Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”.