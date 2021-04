Esperpento con belleza

El trío, Francisco Sánchez, Gaspar Campuzano y Enrique Bustos, «abandona la resistencia y pasa al ataque» con una metáfora de la vida que busca algo más que entretener. Nunca saludan al finalizar, ni falta que hace. No son actores, sino seres casi de verdad. Merodean aún cerca de la fosa, en alguna cuneta. La de los desaparecidos que esperan a su particular Godot.

Calonge no discursea, convence, y todos están a la altura de lo esperado. La farsa, género de ayer y hoy, se coloca al servicio de cuestiones vivas con personajes-perdedores de «La batalla de los ausentes», que están ahí (y no están) desenterrados de una guerra, defendiendo la dignidad, resistiendo contra el olvido. De tal forma, no acude nadie a la conmemoración y recuerdan aquellas hazañas bélicas al estilo del gran Gila. No asiste el enemigo ni suenan bombas.

¿Qué hubiera pasado si obtienen el triunfo? Juegan a tener el poder. Satirizan y queda cuestionado porque algunos se sirven de él en lugar de servir. La dirección de Sánchez o Paco de La Zaranda tiene buen pulso y el sentido de una visualidad escénica que tres fantoches, despojos con apariencia humana, ayudan a fortalecer junto al grotesco trío de sujetos.

Pretenden imitarse a sí mismos lo menos posible. Pero la viveza, la crítica, la emoción y el carácter de siempre, depurado, brillan con la marca de la casa, haciendo que el buen número de espectadores sienta que también interviene en esa batalla contra todo lo que es necesario guerrear. A partir de lo oscuro se crea belleza artística.