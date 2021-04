En recuerdo de Antonio Fernández Valenzuela

El pasado día 18 de este mes el presidente de la Diputación Provincial, en un artículo en este periódico, daba a conocer su intención de proponer en el próximo pleno de la Diputación que el Hogar Provincial de Alicante lleve el nombre de Antonio Fernández Valenzuela. Me parece un justo reconocimiento a quién con tanta eficacia ejerció el cargo de presidente de esta institución y con tanta pasión vivió su vocación política.

La gestión llevada a cabo en las diferentes áreas de la administración fue enorme. En estas breves líneas es imposible hacer un resumen de su obra. Los planes de cooperación con los municipios en las instalaciones deportivas, los parques comarcales de bomberos, la apuesta por los centros culturales y tantas cosas más son prueba de ello y con este modo de actuar se manifestaba que la cooperación es parte esencial en la vida municipal; pero sin duda, es en el Hogar Provincial, la institución más querida por Antonio, en la que para mí se hizo más explícito el sentido de su compromiso político.

Tuve la suerte de trabajar con él en aquella corporación del año 1983 en la que me encomendó, además de otras funciones, la delegación de esta institución. La preocupación que tenía por el Hogar era constante. El trabajo que en aquellos años se llevó a cabo bajo su dirección queda reflejado en las palabras del actual presidente quien afirma que contribuyó de manera decisiva a su modernización, ampliación y labor. Una labor llevada a cabo desde la cercanía, pues a la vez que confiaba en quienes había delegado, se interesaba permanentemente por la situación real de los niños, por la asistencia a los mayores y por el personal que trabajaba en el Hogar.

La modernización de la administración a la que tanto contribuyó no podía suplir la presencia humana, sino que debía ser un instrumento para acercarse más al ciudadano. Son muchos los ejemplos que guardo de aquella forma de actuar. Pero de entre todos ellos, recuerdo especialmente el de aquel día en que le debía acompañar a un acto oficial, no recuerdo bien si era la celebración con motivo de la fiesta autonómica del 9 d’Octubre o de la celebración del día de la Constitución; lo cierto es que estaba programada la asistencia del presidente a los actos que se celebraban en diversas instituciones Como fue costumbre durante su mandato, en el Hogar Provincial –lugar de acogida tanto de personas mayores carentes de medios económicos y muchos también del calor de las familias, así como de menores necesitados de los más elementales cuidados- se celebraba también aquel acontecimiento. A la hora de partir para asistir a la recepción en la que estaba presente “el todo Alicante”, nos comunican que a las personas acogidas en el Hogar les gustaría que en día tan señalado, el presidente hiciera acto de presencia. Me preguntó qué debíamos hacer y antes de que yo le diese ninguna opinión, él mismo se contestó, que en aquella recepción en la que habría tanta gente importante debiéramos estar allí, pero que él creía que nuestro puesto estaba en celebrar aquella fiesta con las personas más necesitadas y allí nos fuimos.

El poder se enaltece sobre todo cuando se pone del lado de los más débiles, de los más desfavorecidos. En muchas ocasiones ante la ostentación de que han hecho gala algunos de nuestros políticos, me acordaba de aquel acto sencillo, celebrado con toda dignidad. Esta es una lección que nunca he olvidado de Antonio Fernández Valenzuela. Una lección que hoy más que nunca se debiera aplicar en nuestra actuación de cada día. Las personas son el centro de la vida política y las más necesitadas son quienes tienen que tener la prioridad entre quienes se dedican al servicio de los ciudadanos. La dignificación de la vida política tan necesaria en nuestro tiempo, se hará realidad en la medida en que los representantes se hallen más cerca del pueblo. Es de agradecer las propuestas ciudadanas de rendir este homenaje a Antonio así como la acogida por el actual presidente de la Diputación y considero que este acontecimiento es una buena ocasión para poner de manifiesto estos ideales de Antonio, que tan claramente se reflejaron en su actuación en el Hogar Provincial: poner a los más necesitados en el centro de las inquietudes políticas.