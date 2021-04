Sí, per ella sempre ho seré ­–disculpeu-me els universitaris, per a ella sempre ho seré, és l’etiqueta última que s’ha quedat–. Ja no entendrà que soc catedràtic, que en el mes de setembre vaig superar l’oposició que tancava la meua etapa laboral després de trenta anys de dedicació a la docència i a la investigació de la literatura contemporània. Vés per on va assistir a la meua presa de possessió però mai valorara aquesta condició. Catedràtic? No entra en el seu procés mental.

Quant lluny han quedat aquells moments en els quals ser professor ­–més encara catedràtic–, metge o, fins i tot, capellà, era tingut en respecte i admiració per a la ciutadania. Per sort vivim en un món menys classista on algunes professions eren considerades poc més que divines i objecte de reverència. Què representa per a mi ser catedràtic? Un complement a la nòmina més? Un canvi de categoria laboral? Un treball distint? Unes classes menys nombroses o de matèries més específiques? Un nou cercle d’amistats? Un tractament protocolari nou? Res més lluny de tot això. La meua vida continua sent la mateixa.

Sí, han estat molts anys de treball i de nits sense dormir. El temps ha passat, de vegades crec que molt de pressa, i una vegada assolida la nova situació, penses: i ara, què? Continuar treballant per la literatura, per la dignificació de les humanitats en un món que no entén d’allò que no serveix materialment, per la formació de la nostra societat, per la humanització de les persones. I del reconeixement, què esperes? Res de nou. L’ego sempre l’he tingut molt cobert amb mi mateix. Com sempre, he sabut perdre i, en el cas de la càtedra, guanyar. A més, per sort o no, la societat ha canviat. Ser professor ja no és sinònim de res en especial, només que eres funcionari i que escoltes allò de “els mestres no treballen gens, tenen tres mesos de vacances”. I creieu-me, això fa mal, sobretot si prens amb responsabilitat la teua faena, perquè en definitiva és la teua vocació.

Fa uns quants anys Víctor G. Labrado ens va fer un regal als qui ens dediquem a la professió: La mestra. La seua protagonista tenia noms i cognoms, Marifé Arroyo, la mestra de Barx que havia volgut des del 1974 fer compatible l’ús de la llengua que havia aprés, el valencià, amb un caràcter ben experimental del seu programa pedagògic. Una delícia d’història real, que pot llegir-se com a novel·la, que us recomane. Perquè no sempre els docents hem estat reconeguts com cal, com a persones que no demanem res a canvi. Sí, és cert que la condició de funcionaris ens serveix per cobrar a final de mes amb total seguretat, però que no sempre comptem amb la complicitat del nostre entorn.

Potser per això la memòria de la meua mare ha fallat, perquè sabia que la meua condició de catedràtic no era un fet destacat per al seu present. Té tota la raó, sense dubte, perquè la meua condició de fill menut no ha canviat. Per a ella continuaré sent el “vicerector”, aquell que apareix a les fotografies al costat de qui era en aquell moment el “rector”, Manuel Palomar, “Manolo”, com encara recorda el seu nom. Sabeu que no retén més d’un minut el meu? Coses de les neurones! Potser jo també deixaré de recordar el meu quan tinga la seua edat. Perquè en el moment actual, no ho dubteu, conserve una memòria excel·lent –alguns a la nostra edat sembla que l’han perduda quan no els interessa recordar algunes coses–. Però, permeteu-me la satisfacció, el seu somriure quan contempla la fotografia d’aquell Manolo rector, el seu fill vicerector –sense nom– i ella al mig, és d’aquelles coses que et capturen l’ànima. Perquè sé que aquell dia va saber que alguna cosa passava en la meua vida i que ella ho havia fet possible en el moment que em va portar a la vida. Sí, la seua ment és com un paper en blanc, amb petites marques de tinta. Com els senyals que els docents –mestres, professors, catedràtics– intentem deixar en el camí de la vida del nostre alumnat. Així és la vida: un repte apassionant i difícil alhora.