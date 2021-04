Carcoma moral

Entresacado 1: La política es campo abonado para las malas hierbas.

Que Iván Redondo mienta es parte de su oficio. Si eres mago, lo tuyo son los trucos. Con o sin título. La tarea del brujo de la tribu es invocar la lluvia; cómo lo haga queda a su libre arbitrio. ¿Mentir?, dejémoslo en dar tormento a las palabras hasta que colaboren en lo de crear relatos. Falsos, por supuesto. Convenientes, por supuesto. No es mentira, es relato.

Mentir, ¿qué es mentir? Mientras esto escribo, frente a mí, agolpados sobre los estantes de la vieja librería de mi padre, mis trofeos del mus. Al mus solo se gana mintiendo. Mintiendo sin que te pillen, claro está. Y bajo los trofeos de mus, los libros de Derecho. Mentir es también parte de mi oficio de abogado. ¿Qué defensa no ha utilizado en alguna ocasión la mentira? Es, incluso, eso que la literatura jurídica llama la “lex artis” del oficio. Es. Pudiera no serlo. Pero lo es.

¿Quién no ha mentido? Por caridad. Por vergüenza. Por miedo. Por respeto. Por ignorancia. Por olvido. Y hasta por maldad, por supuesto. Pedro Sánchez, por ejemplo.

Lidiar con la mentira requiere de una enorme fortaleza moral. Al menos entre nosotros, los mortales. Así que no seré yo severo pesquisidor, antes bien, tengo cierta tendencia a la indulgencia. Pero la verdad es tozuda. Mentir mancha (antes o después). Y mucho. Pablo Iglesias, por ejemplo.

La política es campo abonado para las malas hierbas. Mentiras mayores y mentiras menores. De todo hay. Mentiras y mentirijillas que enseñan cómo embiste el bicho. Una tesis de menos, una medallita de más…, pequeñas mentiras que hablan del mentiroso. Y grandes mentiras, propias de alimañas. De todo hay.

A la militancia política se llega por extrañas pulsiones. Extrañas por ser, en gran medida, irracionales. ¿Por qué uno es de derechas o de izquierdas? Por los mismos motivos por los que se hace del Madrid o del Barcelona. Por amor o por odio. Nada más y nada menos que por derivas emocionales, por fuerzas instintivas. A veces luminosas, a veces oscuras.

A la izquierda se llega, simplificando en extremo, o bien por un nobilísimo afán de justicia y de hermandad entre los hombres o bien por el veneno del resentimiento frente a todos. Por ser más altos, por ser más guapos, por ser más listos y, por supuesto, por ser más ricos. El rencor como motor de los más bajos instintos. La misma historieta ayer y hoy. Rencor es el viejo dogma comunista: “contra los cuerpos la violencia, contra las almas la mentira”. De vuelta a la mentira. La ganzúa del ladrón. La navaja del asesino. Por odio.

A Iglesias le asoma el rencor suyo de cada día. Odia a los que son más altos que él, más guapos que él, más listos que él y más ricos que él; fundamentalmente, sospecho, porque quisiera ser como ellos; pero, mientras tanto, ellos son fascistas. De momento ya ha conseguido ser rico como ellos. Y tener coche oficial. Pero no se le ha olvidado mentir, y el instinto le lleva a un macarrónico trasbordo cual Lerroux bajando de los trenes por los vagones de tercera. Todo a riesgo de ser fácilmente descubierto. Ajeno a la verdad circundante, lo del taxi es síntoma de que no cabe cura, de que el envenenamiento es irreversible. Indica una catadura moral misérrima. Metástasis moral. Él, el cínico que vino a regenerar la vida política y que ha hecho de la mentira -de palabra y de obra- su único argumento.

Termino. Y lo hago reconociendo que les he mentido. La librería de la que les he hablado en verdad no era la de mi padre. Aquella, carcomida por la carcoma, acabó en un vertedero. Esta otra, exactamente igual, la compré muchos años después en una tienda de viejo. Vale poco. Pero quería decirle a mi padre que quería ser como él. Por amor. Pido perdón por mentirles. Es vieja y está destartalada, pero no aspiro a otra. Me basta con que no tenga carcoma. Carcoma moral.