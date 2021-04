El placer de contemporizar

La semana previa a los Oscar unos amigos cinéfilos nos reunimos en la Sede de la Universidad de Alicante a debatir acerca de las películas con más posibilidades. Llevamos haciéndolo más de cinco años, y dado que en esta ciudad todo lo que pasa de dos se convierte en tradición, podemos concluir que el encuentro está consolidado.

Yo lo disfruto sobremanera porque con la excusa de la cinefilia nos abrimos y saltan las complicidades, las ironías y los juegos de doble sentido que denotan la inteligencia de quien los profiere y que dan sal a la vida. En este sentido, Gonzalo Eulogio es un maestro.

A estas alturas de la vida echo de menos una tertulia así diaria, que me alimente y dé vitaminas para sobrevivir. No la añoro como un mero paréntesis entre actividades, sino como la almendra central de la jornada. Pero claro, para que no sea mero trámite sino algo auténtico y verdaderamente troncal en la jornada, debe constituir un encuentro gozoso entre amigos, presidido por la lealtad que sólo apuntala el paso del tiempo.

Cada vez tengo más claro que nací para contemporizar, y que por eso mi palabra preferida es ‘complicidad’. En mi pueblo una serie de amigos de profesiones liberales se reunieron durante casi cuarenta años de todos los días laborables a tomar café a las doce de la mañana, sin fallar uno. Estoy convencido de que la lealtad que se profesaron les llenó más que muchos otros logros.

No me siento fracasado por no ganar dinero. Pero sí por carecer de mi tertulia de amigos de las doce. Fieles. Cómplices. Con tiempo para mí. Esa es mi mayor carencia. Con las redes sociales distanciándonos y cada cual en sus burbujas lo tengo muy complicado.