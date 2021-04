Ya en casa, leo en un ensayosobre José Bergamín que «creer en la paradoja no es creer en la mentira, sino en una forma de pensamiento que no renuncia a una armonía de fondo, ya sea esta misteriosa». Y toda la tarde ya cavilando sobre el asunto.

Se va el sol y la cosa es qué picar viendo un debate. La apericena, claro. Las aceitunas y las patatas son como de final de Copa del Rey. Así que mejor anchoas y jamón. Un día eres joven y al siguiente te hace ilusión todo el día el hecho de que haya un debate en la tele a la noche. De unas elecciones en las que no puedes votar. Me empiezo a imaginar desnudos a todos los debatientes ya antes de pegarle al vino. Se echan los muertos a la cara. Para mi gusto se insultan poco. Poca imaginación en el vestuario. Nadie habla de filatelia. El presentador es como robotizado. Aguanto bien una hora, algo fatigado, acusando en la espinilla alguna entrada dura. Pero para el descanso no puedo más. Pido el cambio. El mando viene a mí y no sé si darme a la ciencia ficción o al balonmano. Finalmente caigo en españoles por el mundo. O similar. Hay un tío encanijao que dice que pese a que se llegan a alcanzar los quince grados bajo cero se vive muy bien. No sé a quién quiere engañar.